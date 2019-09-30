"Ленком" попросит московские власти присвоить театру имя Марка Захарова

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Художественный руководитель театра "Ленком", режиссер, народный артист СССР Марк Захаров скончался в субботу на 86-м году жизни."Мы, конечно, обязательно будем обращаться к властям города в лице мэра о присвоении "Ленкому" имени Марка Анатольевича Захарова. И я не сомневаюсь, что нам пойдут навстречу", - сказал Варшавер.Он также сообщил, что через год театр планирует поставить памятник на могиле Захарова и директор уже ведет переговоры с архитектором.Прощание с Захаровым пройдет в его родном "Ленкоме" 1 октября. После его похоронят на Новодевичьем кладбище.Марк Захаров руководил театром "Ленком" с 1973 года. Каждая постановка становилась событием в театральной жизни Москвы. В спектаклях "Юнона и Авось", "Тиль", "Звезда и смерть Хоакина Мурьеты", "Жестокие игры", "Поминальная молитва" блистали Инна Чурикова, Александр Абдулов, Николай Караченцов, Елена Шанина, Александр Збруев, Евгений Леонов и другие известные актеры. Захаров также снял культовые советские фильмы "Обыкновенное чудо", "Тот самый Мюнхгаузен", "Убить дракона", "Формула любви" и другие.Фото из открытых источников