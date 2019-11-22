"Ленком" переименовали в честь Марка Захарова

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"Приказом от 21 ноября 2019 года наш театр переименован в Московский государственный театр "Ленком Марка Захарова", - сообщила пресс-служба учреждения.Марк Захаров умер 28 сентября 2019 года в возрасте 85 лет. Причиной смерти режиссёра стало повторное воспаление лёгких. Коллеги режиссёра выразили соболезнования и вспомнили его главные заслуги. Его проводили в последний путь овациями и криками "Браво!", после чего предали земле на Новодевичьем кладбище Москвы.На сцене родного "Ленкома" Захаров поставил множество спектаклей, среди которых "Юнона и Авось", "Поминальная молитва" и "Шут Балакирев". Он также снял фильмы, вошедшие в классику советского кинематографа: "12 стульев", "Формула любви", "Обыкновенное чудо".Фото: Агентство городских новостей "Москва" / Андрей Никеричев