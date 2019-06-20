Красивый старинный обряд, который готовит сельчан к Сабантую, провели в Камышлинском районе

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Для проведения этого обряда седлают лучших лошадей. Как было в старину, молодёжь с песнями разъезжает из одного конца деревни в другой, собирая полотенца, платки, отрезы материи и т.д., которые прикрепляют к уздечкам коней или подвешивают на специальный длинный шест. Если же лошади не было, то юноши обвязывались крест-накрест через плечо двумя полотенцами, на которые и вешали подарки. Среди даров – вышитые невестами яркие полотенца, подарок молодой снохи – яшь килен. Никто из жителей деревни не мог отказать сборщикам подарков для победителей в будущих состязаниях — батыров, и ни один батыр не должен остаться без подарков! На задорные звуки гармони люди выходят из домов и пускаются в пляс вместе со сборщиками подарков. Джигиты умело вовлекали людей в действо, наполненное ощущением грядущего праздника. И стар, и млад пели песни, танцевали, участвовали в розыгрышах, сопровождали всадников и повозки, так что к концу сбора к шествию присоединялось большинство жителей деревни.«Вот так и должно быть: молодежь поет, радует старших, старшие передают обычаи, а маленькие детишки наблюдают и учатся», – поясняет местный житель. В этот день до позднего вечера не смолкают песни и веселый шум.«Это старинный обряд, который проводится перед Сабантуем. Все его очень ждут. Собираем полотенца, платки и другие подарки, которые затем вручат победителям различных конкурсов и соревнований, – говорит пенсионер из Старого Ермаково. – Я сегодня запряг в повозку свою лошадь, чтобы возить ребят от двора к двору. Стараюсь каждый год участвовать в этом мероприятии. Хотя лошадка у меня и старая. Ей уже 15 лет, зато она привыкла к таким шумным торжествам».«Дети и взрослые в татарских народных костюмах сегодня продемонстрировали много народных танцев и спели как старые, так и новые песни. Такие мероприятия сближают людей, – говорит местный педагог. – На самом Сабантуе буду оказывать волонтерскую поддержку нашим гостям и надеюсь поучаствовать в конкурсе по фигурному вождению тракторов».Как рассказали сельчане, недавно в село Старое Ермаково на детский Сабантуй тоже приезжало много гостей, и он стал еще одной репетицией всероссийского праздника 29 июня. «Всё прошло с большим размахом. Состоялась большая концертная программа. На сцену один за другим поднимались дети, которые исполняли песни и танцы, читали стихи, – отметила заведующая Камышлинской межпоселенческой центральной библиотекой. – А на площадке ребята показывали силу и ловкость, проявляли смекалку в конкурсах. Победители получали призы. Сабантуй удачно сочетает в себе традиционную и современную культуру, именно поэтому праздник и пользуется такой любовью».Не менее торжественно сбор подарков прошёл и в Камышле. Один из участников обрядаготовит свою лошадь к скачкам на Сабантуе. «Каждый день объезжаю её, но сам участвовать не буду, старый стал, – рассказал он. – Поскачет тот, кто помоложе, и я почти уверен, что ему достанется один из призов, подаренных сегодня нашими односельчанами. У нас хорошая кобыла-пятилетка, и мы уже завоевывали призы на различных соревнованиях. Скачки, по-моему, стали самым зрелищным моментом праздника».Гостей Сабантуя будут угощать национальными блюдами. Одно из них – пирог губадия. В день сбора платков мастер-класс по его приготовлению провела жительница Камышлы, которая рассказала о традициях татарской кухни.Примечательно, что 29 июня торжественное открытие Х Всероссийского сельского Сабантуя начнётся с театрализованного действа – обряда «Сбор подарков Сабантуя».Перед зрителями появятся украшенные лентами, полотенцами, колокольчиками подводы, запряженные лошадьми. К каждой телеге прикреплен длинный шест, увитый подарками Сабантуя. На первой телеге – молодец, растянувший звонкую гармонь, а также девушки-красавицы в национальных нарядах и удалые парни; на второй – эби и бабай – бабушка и дедушка, между ними – огромный медный самовар, из трубы которого идет дым; а на третьей телеге – детвора и две огромные бочки с надписью «мёд» и «кумыз»… Все спешат на Сабантуй – праздник древний и вечно молодой, праздник, на котором раскрывается душа народа!Увидеть уникальное представление можно будет увидеть совсем скоро, 29 июня в селе Камышла Самарской области.Добро пожаловать на Сабантуй! Рэхим итегез!Приглашаем стать гостями масштабного события – Х Всероссийского сельского Сабантуя, передает пресс-служба облправительства