Итальянские арии прозвучат под небом Тольятти

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Уже сегодня, 16 сентября, в 19.00 в Сквере 50-летия АВТОВАЗа состоится открытый (бесплатный) концерт «Однажды в Италии».

Известные арии итальянских композиторов исполнят знаменитые певцы нашего времени – солисты московского арт-проекта «ТенорА XXI века». Аккомпанирует – оркестр Самарского академического театра оперы и балета под управлением лауреата Российской Национальной театральной премии «Золотая маска» Андрея Данилова.



Это будет классика, понятная каждому. Программа, способная порадовать и меломана, и совсем еще неискушенного слушателя.



Концерт будет бесплатным и пройдет в формате европейского опен-эйра: сидения для зрителей не предусмотрены, зато можно свободно передвигаться по фестивалю, подходить ближе к сцене, фотографировать артистов и снимать видео.



Организаторы концерта – фестиваль музыки и искусств "Тремоло" при поддержке Правительства Самарской области и администрации Тольятти.



Концерт состоится при любой погоде!

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