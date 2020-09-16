Итальянские арии под небом Тольятти

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Сегодня, 16 сентября, в 19.00, в Тольятти, в Сквере 50-летия АВТОВАЗа состоится открытый (бесплатный) концерт «Однажды в Италии».

В программе концерта известные арии итальянских композиторов исполнят знаменитые певцы нашего времени – солисты московского арт-проекта «ТенорА XXI века». Аккомпанирует – оркестр Самарского академического театра оперы и балета под управлением лауреата Российской Национальной театральной премии «Золотая маска» Андрея Данилова.

В ПРОГРАММЕ:

Пролог. Funiculi, funicula – ТенорА XXI века

Non ti scordar di me – Станислав Мостовой

Comme facette mammetta – Георгий Фараджев

Notte – Дмитрий Бобров

Come prima – Сергей Писарев

Guarda che luna – Александр Захаров

Per te – Сергей Писарев и Дмитрий Сибирцев

Tu mi piaci – Станислав Мостовой и Георгий Фараджев

Un amore cosi grande – Дмитрий Бобров

Abballati – Станислав Мостовой

Parla piu piano – Георгий Фараджев

Ti penso cambia il mondo – Дмитрий Сибирцев

Luna tu – Сергей Писарев

Tu vuo fa l’americano – ТенорА XXI века

Melodramma – Александр Захаров

L’ultima aria – Дмитрий Сибирцев и Георгий Фараджев

Volare – ТенорА XXI века

O, bella ciao – ТенорА XXI века

Mamma Maria – ТенорА XXI века

Caruso – ТенорА XXI века

Это будет классика, понятная каждому. Программа, способная порадовать и меломана, и совсем еще неискушенного слушателя.

Концерт будет бесплатным и пройдет в формате европейского опен-эйра: сидения для зрителей не предусмотрены, зато можно свободно передвигаться по фестивалю, подходить ближе к сцене, фотографировать артистов и снимать видео.

Концерт состоится при любой погоде!

Организаторы концерта – фестиваль музыки и искусств «Тремоло» при поддержке Правительства Самарской области и администрации Тольятти.

Напомним, 27–30 августа в Тольятти с успехом прошёл XIII Фестиваль музыки и искусств «Тремоло», который собрал более двух тысяч зрителей.

В 2020 году фестиваль поддержан Министерством культуры РФ в рамках Национального проекта «Культура» – он проводится с использованием грантов, полученных от Фондом президентских грантов и Российского фонда культуры, передает пресс-служба облправительства.