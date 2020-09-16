Итальянские арии под небом Тольятти

Сегодня, 16 сентября, в 19.00, в Тольятти, в Сквере 50-летия АВТОВАЗа состоится открытый (бесплатный) концерт «Однажды в Италии».
В программе концерта известные арии итальянских композиторов исполнят знаменитые певцы нашего времени – солисты московского арт-проекта «ТенорА XXI века». Аккомпанирует – оркестр Самарского академического театра оперы и балета под управлением лауреата Российской Национальной театральной премии «Золотая маска» Андрея Данилова.
В ПРОГРАММЕ:
Пролог. Funiculi, funicula – ТенорА XXI века
Non ti scordar di me – Станислав Мостовой
Comme facette mammetta – Георгий Фараджев
Notte – Дмитрий Бобров
Come prima – Сергей Писарев
Guarda che luna – Александр Захаров
Per te – Сергей Писарев и Дмитрий Сибирцев
Tu mi piaci – Станислав Мостовой и Георгий Фараджев
Un amore cosi grande – Дмитрий Бобров
Abballati – Станислав Мостовой
Parla piu piano – Георгий Фараджев
Ti penso cambia il mondo – Дмитрий Сибирцев
Luna tu – Сергей Писарев
Tu vuo fa l’americano – ТенорА XXI века
Melodramma – Александр Захаров
L’ultima aria – Дмитрий Сибирцев и Георгий Фараджев
Volare – ТенорА XXI века
O, bella ciao – ТенорА XXI века
Mamma Maria – ТенорА XXI века
Caruso – ТенорА XXI века
Это будет классика, понятная каждому. Программа, способная порадовать и меломана, и совсем еще неискушенного слушателя.
Концерт будет бесплатным и пройдет в формате европейского опен-эйра: сидения для зрителей не предусмотрены, зато можно свободно передвигаться по фестивалю, подходить ближе к сцене, фотографировать артистов и снимать видео.
Концерт состоится при любой погоде!
Организаторы концерта – фестиваль музыки и искусств «Тремоло» при поддержке Правительства Самарской области и администрации Тольятти.
Напомним, 27–30 августа в Тольятти с успехом прошёл XIII Фестиваль музыки и искусств «Тремоло», который собрал более двух тысяч зрителей.
В 2020 году фестиваль поддержан Министерством культуры РФ в рамках Национального проекта «Культура» – он проводится с использованием грантов, полученных от Фондом президентских грантов и Российского фонда культуры, передает пресс-служба облправительства.
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