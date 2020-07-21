Хворостянский район с рабочим визитом посетил министр культуры Самарской области Борис Илларионов

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Но главным местом, посещение которого и было целью поездки министра, стал Чагринский сельский Дом культуры, где проводится капитальный ремонт в рамках федерального проекта «Культурная среда» – составной части национального проекта «Культура», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным. Клуб был построен в 1970 году, и капитальный ремонт в нем не проводился ни разу.Борис Илларионов внимательно осмотрел ход ремонтных работ в сельском Доме культуры, поинтересовался, насколько он загружен. Директор клуба рассказала, что он практически никогда не пустует – как взрослые, так и дети всегда с удовольствием ходят на кружки и посещают библиотеку. Все сельские праздники и мероприятия проводятся преимущественно здесь. Сегодня в СДК работают восемь клубных образований. После капитального ремонта на базе этого сельского дома культуры будет создан современный центр культуры семейного творчества и досуга граждан. После внутренней отделки помещения, замены внутренних коммуникаций, оконных блоков и дверей, крыши и наружной отделки в клубе будет действовать зрительный зал на 100 посадочных мест, комната для семейного отдыха, игровая зона для детей, административный кабинет. Для нужд творческих коллективов приобретут современную сценическую одежду, добротную мебель, игровые наборы для детской зоны и досугового зала, мультимедийное оборудование.Подводя итоги встречи, министр культуры поблагодарил всех за теплый прием, отметив, что в сфере культуры в Хворостянском районе работают заинтересованные и неравнодушные люди. «Отрадно, что район активно включился в реализацию нацпроекта «Культура» и качественно подготовил заявку на капремонт сельского Дома культуры на станции Чагра, на конкурсной основе получил федеральное финансирование, что очень важно. Благодаря нацпроекту сельский Дом культуры станет центром культурного притяжения не только для жителей Чагры, но их для соседей из близлежащих населенных пунктов. Ведь проводится не просто стандартный ремонт помещения, а создается новая среда, новое культурное пространство для того, чтобы сельчане могли проводить свой досуг, заниматься творчеством, духовно развиваться», – отметил Борис Илларионов.Министр культуры напомнил, что вопросы реализации национального проекта «Культура» в масштабе страны курирует Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров как руководитель рабочей группы Государственного Совета РФ по культуре. И это обстоятельство налагает особую ответственность на культурную общественность и структуры власти нашего региона, передает пресс-служба облправительства.