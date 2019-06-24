Художественный музей представит выставку ироничной графики Андрея Попова «Теплые чувства»

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Андрей Попов – современный художник, мастер ироничной графики. Его герои – жители мегаполиса в простых и привычных ситуациях, на которые автор работ дает свежий и теплый взгляд. Художник — обладатель 30-ти наград на мировых художественных конкурсах в Бельгии, Италии, Сербии, Польше, Турции, Азербайджане и Китае.— Я не озабочен классификацией, но все же думаю, что присущий моим работам некий «гэг» свидетельствует именно об ироничной графике. А в свойственном им преувеличении мне хочется увидеть и показать красоту. Поэтому мои работы можно называть «ироничной графикой». Вообще, наш жанр намного шире, чем кажется. Ведь в улыбке столько оттенков! И во весь рот, и ироническая, и загадочная Джокондовская, и смех сквозь слезы, и таящаяся грусть… Поэтому ироничная графика – это не только социальная и политическая сатира, дружеские шаржи и простенькие изошутки, но и философия, взгляд на жизнь через призму иронии и остроумия, — рассказал Андрей Попов.Выставка «Теплые чувства» продлится до 31 июля. Вход – свободный.0+Фото: администрация Самары