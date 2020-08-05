Хор «Людмила» самарского Дома культуры «Заря» вышел в финал Всероссийского конкурса

Самарская область вошла в число дипломантов Всероссийского фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов. Завершились отборочные этапы Всероссийского фестиваля-конкурса в номинации «Культура – это мы!». Этот Фестиваль проводится в рамках Национального проекта «Культура» в заочном формате.
Из 60 коллективов — финалистов решением жюри определены 20 лауреатов – обладателей грантов национального проекта «Культура».
Народный самодеятельный коллектив» Женский камерный хор «Людмила» Дома культуры «Заря» (г.о. Самара), стал финалистом Фестиваля-конкурса, удостоен Диплома I степени и будет представлять Самарскую область осенью на заключительных мероприятиях в Москве.
Всего в Фестивале-конкурсе приняли участие 255 коллективов из 85 регионов Российской Федерации – это любительские театры, танцевальные, цирковые коллективы, академические хоры, вокально-хоровые ансамбли, духовые оркестры.
Организатор участия творческих коллективов Самарской области в Фестивале-конкурсе: ГБУК «Агентство социокультурных технологий» при поддержке Министерства культуры Самарской области, передает пресс-служба минкульта СО.
Фото: пресс-служба минкульта СО
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