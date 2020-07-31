Гармаш объявил об уходе из «Современника» из-за «расправы над людьми»

Народный артист России актер Сергей Гармаш объявил сотрудникам «Современника» о своем уходе из театра, сообщает РБК со ссылкой на «Московский комсомолец». Газета ссылается на открытое письмо Гармаша, которое тот направил в чат сотрудников. Об этом также сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источники.
В письме, как сообщает «МК», Гармаш указывает на «чудовищную ситуацию» в театре и называет ее причиной ухода. «Идет расправа над людьми, прекрасными профессионалами, отдавшими театру десятилетия жизни», — приводит издание выдержку из обращения.
Актер упомянул онлайн-проект «Диалоги «Современника». Война и мир», запущенный театром к юбилею победы в Великой Отечественной войне. Гармаш заявил, что считает часть высказываний, прозвучавших в нем, «кощунством, провокацией и даже преступлением».
По словам Гармаша, актеров к участию в проекте подтолкнул художественный руководитель театра, который «потом и отредактировал снятое». Видео, записанные в рамках проекта, были обнародованы от лица «Современника». «А когда часть из вас возмутилась, вам просто закрыли рот», — написал он.
Видео, записанные в рамках проекта, выходили с 1 мая в 4:00 мск на официальных ресурсах театра. В пресс-службе «Современника» ранее заявили
, что инициаторами и авторами стали «молодые артисты театра, решившие попробовать смело и искренне поговорить о войне, о мире, о своих страхах, чувствах и памяти».
В письме Гармаша, которое цитирует «МК»
, также отмечается, что его уход из театра связан с бывшим художественным руководителем «Современника» Галины Волчек. «Не могу поступить иначе, потому что помню все, что сказал у гроба Волчек. И если не могу это подтвердить и осуществить, я ухожу», — говорится в нем.
Представитель Гармаша Олег Будрин подтвердил РБК, что актер решил покинуть «Современник». «В смысле куда он пойдет? Он актер, скажем по-советски, всесоюзного масштаба. Он может никуда не пойти», — заявил Будрин в ответ на вопрос, собирается ли Гармаш куда-то переходить.
«Он снимается, у него график расписан на четыре года вперед, и то потому что мы его сдерживаем. Сейчас он еще более плотный из-за карантина», — добавил представитель артиста.
РБК обратился за комментарием в пресс-службу театра «Современник».
Галина Волчек, которая возглавляла «Современник» с 1972 года, умерла 26 декабря 2019 года, спустя неделю после своего 86-летия. Ее похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве. Новым худруком театра стал режиссер Виктор Рыжаков, который ранее руководил Центром им. Мейерхольда.
Сергей Гармаш служит в «Современнике» с 1984 года, он сыграл более 20 ролей в театре.
Фото: Илья Питалев / РИА Новости / РБК
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