Народного артиста РСФСР Валентина Гафта похоронили на Троекуровском кладбище в Москве, передает РБК. Об этом «РИА Новости» сообщила представитель театра «Современник».
«После прощания с Валентином Иосифовичем Гафтом, которое прошло утром 15 декабря в его родном «Современнике», состоялись похороны на Троекуровском кладбище», — сообщил представитель театра.
Гафт умер 12 декабря в возрасте 85 лет. У него был инсульт. Артист известен своими ролями в фильмах «Чародеи», «Небеса обетованные», «Семнадцать мгновений весны», «12» и других.
В 1984 году артист получил звание народного артиста РСФСР, в 1995-м был награжден орденом Дружбы. Также Гафт является обладателем орденов «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степени (2010, 2005, 2016) и многих театральных премий.
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС / РБК
Во вторник, 15 декабря выступая на пресс-конференции заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов высказал мнение, что появление в свободном обращении так называемого «цифрового рубля» может повлечь за собой рост процентных ставок по кредитам.
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