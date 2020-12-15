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Народного артиста РСФСР Валентина Гафта похоронили на Троекуровском кладбище в Москве, передает РБК. Об этом «РИА Новости» сообщила представитель театра «Современник».



«После прощания с Валентином Иосифовичем Гафтом, которое прошло утром 15 декабря в его родном «Современнике», состоялись похороны на Троекуровском кладбище», — сообщил представитель театра.



Гафт умер 12 декабря в возрасте 85 лет. У него был инсульт. Артист известен своими ролями в фильмах «Чародеи», «Небеса обетованные», «Семнадцать мгновений весны», «12» и других.



В 1984 году артист получил звание народного артиста РСФСР, в 1995-м был награжден орденом Дружбы. Также Гафт является обладателем орденов «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степени (2010, 2005, 2016) и многих театральных премий.



Фото: Михаил Терещенко / ТАСС / РБК