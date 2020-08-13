Фонд кино выделит 5 млн рублей на переоборудование Дома культуры в Самарской области

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В числе победителей конкурса МБУК Дом культуры «Дружба», функционирующий в пгт. Алексеевка.На модернизацию каждого кинозала выделено порядка 5 млн рублей на безвозвратной основе. Обязательным условием для переоборудованного кинозала остается демонстрация фильмов отечественного кинопроизводства в объеме не менее 50% киносеансов и осуществление регулярного кинопоказа в объеме не менее 100 дней в календарное полугодие.За время конкурсов, проводимых в 2015-2019 годах, были поддержаны 1015 кинозалов. По итогам конкурса 2020 будет охвачен 81 субъект Российской Федерации, передает пресс-служба минкульта СО.Фото: пресс-служба минкульта СО