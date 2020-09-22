Финальные аккорды «Тремоло» прозвучали в Тольятти

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XIII Фестиваль музыки и искусств «Тремоло» с успехом прошёл в Тольятти 27–30 августа, он собрал более двух тысяч зрителей.

В 2020 году фестиваль поддержан Министерством культуры РФ в рамках Национального проекта «Культура» – он проводился с использованием средств, полученных от Фонда президентских грантов и Российского фонда культуры.

В сентябре организаторы преподнесли любителям классики новый сюрприз – бесплатные концерты. Два совершенно разных, но одинаково качественных музыкальных вечера подарили тольяттинцам организаторы фестиваля при поддержке Правительства Самарской области и администрации Тольятти.

16 сентября состоялся концерт «Однажды в Италии». Он был задуман в формате европейского опен-эйра, где зрители гуляют под звездами, фотографируют артистов, снимают видео, общаются, танцуют. Холодная и ветреная погода не стала помехой для высокого искусства. К назначенному часу фестивальная площадка Сквера 50-летия АВТОВАЗа наполнилась зрителями, и задуманный формат был реализован в лучшем виде. Гости подпевали и танцевали, оркестр самоотверженно ловил ноты и безошибочно исполнял партии, а голоса солистов звучали настолько мощно, что, казалось, заполнили собой весь город.

По итогам вечера артисты, столь блестяще отыгравшие программу, были признаны самыми «морозостойкими» и преданными искусству. Искренними аплодисментами зрители благодарили Симфонический оркестр Самарского академического театра оперы и балеты, дирижера Андрея Данилова и солистов столичного арт-проекта «ТенорА XXI века» Дмитрия Сибирцева, Георгия Фараджева, Дмитрия Боброва, Александра Захарова, Сергея Писарева и Станислава Мостового.

Особого внимания заслуживает оформление вечера. Черная сцена, яркие логотипы «Тремоло» и огромные экраны для художественного иллюстрирования музыкальной программы выглядели настолько стильно, что событие вполне могло бы стать визитной карточкой города. Впрочем, по словам главы Тольятти Сергея Анташева, уже стало: «В 2020 году, который объявлен губернатором Дмитрием Азаровым Годом Тольятти с Самарской области, имя «Тремоло» снова гордо звучит в регионе и далеко за его пределами. Поддержку фестивалю оказывают Фонд президентских грантов, Российский фонд культуры и Министерство культуры РФ. Уникальный тольяттинский проект стал частью Национального проекта «Культура». Уверен, что такая мощная поддержка обеспечит фестивалю, ставшему визитной карточкой Тольятти и Самарской области, долгую продолжительную историю».

17 сентября в атриуме Поволжского православного института имени Святителя Алексия Московского публика собралась на концерт для органа с оркестром.

Бесплатные пригласительные на этот вечер разлетелись за сутки. Концерт оправдал ожидания! Акустика зала придавала звучанию органа, на котором виртуозно играл Народный артист Республики Башкортостан Владислав Муртазин, еще большее благородство. А сопрано солистки Башкирской государственной филармонии им. Х.Ахметова Дины Хусаеновой звучало не иначе как божественно. Аккомпанировал солистам Ульяновский государственный академический симфонический оркестр «Губернаторский» в камерном составе.

Стоит заметить, что музыка, исполняемая в этот вечер, была написана столетия назад специально для прослушивания в церквях. А потому особенно символично, что концерт проходил в Поволжском православном институте. Красивый зал атриума, высокие стены, огромные окна, картины и распятия создавали ровно такую атмосферу, какую треб