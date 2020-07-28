Фильм Кончаловского "Дорогие товарищи" вошел в основной конкурс Венецианского фестиваля

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"В этом году снова возвращается Кончаловский", - сказал он.Кончаловский доволен тем, что его новый фильм о забастовке рабочих электровозоремонтного завода в 1962 году в Новочеркасске попал в основную конкурсную программу кинофестиваля.Худрук Венецианского кинофестиваля Альберто Барбера на пресс-конференции, посвященной объявлению программы смотра, сообщил о том, что новую картину Кончаловского включили в основной конкурс."Я, конечно, очень рад, что картина, которую я только что окончил, уже после фильма о Микеланджело ("Грех" - прим. ТАСС), взята на конкурс Венецианского кинофестиваля. Это безусловно", - сказал Кончаловский ТАСС.Как сообщили ТАСС создатели, фильм выйдет в российский прокат осенью 2020 года. Прокатчиком выступит компания Disney Studios. Картина снята при поддержке Минкультуры РФ, благотворительного фонда Алишера Усманова "Искусство, наука и спорт", а также телеканала "Россия-1".Актриса Юлия Высоцкая, чьи слова привели в пресс-службе картины, назвала включение в конкурс Венецианского кинофестиваля очень значимым, говорящим о том, какая серьезная работа была проделана. "Она оценена уже тем, что нас выбрали. На этом фестивале был фильм "Дом дураков", был фильм "Рай", обе работы были отмечены жюри, так что воспоминания у меня прекрасные, не говоря уже о том, что сама Венеция - это просто магия. В общем, сердце трепещет!" - поделилась Высоцкая.О картинеКак ранее сообщил Кончаловский в интервью ТАСС, картина "будет про жизнь партийного работника в Новочеркасске в момент расстрела демонстрации", героиня фильма - "строитель коммунизма, участница войны, убежденный чистый человек, каких было большинство советских людей".В 1962 году на Новочеркасском электровозостроительном заводе примерно на треть увеличили норму выработки, в результате чего резко снизилась заработная плата. Рабочие устроили забастовку, начались стихийные акции протеста. Демонстрация работников завода была расстреляна, 24 человека погибли на месте, 87 были ранены, еще семерых приговорили к смертной казни, 105 - к длительным срокам лишения свободы как "зачинщиков беспорядков". Позже все осужденные были реабилитированы. Режиссер пропускает произошедшее через сознание своей героини - убежденной коммунистки и партийного работника Людмилы, у которой в панике и неразберихе пропадает дочь.Кончаловский - обладатель двух "Серебряных львов Святого Марка" Венецианского кинофестиваля за фильмы "Белые ночи Алексея Тряпицина" (2014) и "Рай" (2016). Кроме того, именно в Венеции удостаивалась приза его дебютная короткометражная работа "Мальчик и голубь" (1961).77-я Международная выставка кинематографического искусства, как официально называется фестиваль, пройдет со 2 по 12 сентября. Дирекция решила не переводить его в формат онлайн, как большинство мировых смотров в этом году из-за пандемии. Жюри основного конкурса возглавит австралийская актриса Кейт Бланшетт. Всего в основном конкурсе участвуют 18 лент.Фото: Саша Гусов/Продюсерский центр Андрея Кончаловского /ТАСС