Фанаты Диего Марадоны смогут почтить память великого футболиста в кинотеатрах

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Картину о спортивном гении впервые покажут в кинотеатрах в эксклюзивном формате в рамках проекта КАРО.АРТ.

Ровно через месяц после кончины Диего Марадоны его фанаты, и все, кому небезразличны истории невероятных человеческих судеб, смогут прожить с главным героем маленькую жизнь, длиной в 2 часа. Проследить путь Марадоны от простого парня из трущоб до легенды спорта, а также почтить его память можно будет в кинотеатрах «КАРО» по всей России с 25 декабря.



26 и 27 декабря фильм кинокомпании «Вольга» покажут в 1 зале киноцентра «Октябрь» в Москве, а также в Петербурге, Казани, Сургуте, Тюмени, Екатеринбурге и Самаре. 25 и 28 декабря показы пройдут в Калининграде.



Билеты доступны по ссылке: https://karofilm.ru/ art/film/7328



Фильм «Диего Марадона» Азифа Кападиа стал участником конкурсной программы кинофестиваля в Каннах в 2019 году и заслужил 90%-ный рейтинг свежести на авторитетном сайте Rotten Tomatoes. Критики подчеркивают: «картина следует стандартам спортивной документалистики, но освещает тему с необычайной ясностью и глубиной». Феномен фильма в том, что он собран из 500 часов неопубликованных видеозаписей из персонального архива Марадоны при его непосредственном участии. Настоящая сенсация для тех, кто хочет прикоснуться к реальной истории культового бунтаря, мифу, сотворенному им самим.

Имена героев документальных исследований Кападиа неизбежно выносятся им в заголовки фильмов: ранее он снял оскароносную картину «Эми» про Эми Уайнхаус, а также фильм об одном из лучших гонщиков Формулы-1 Айртоне Сенне. И в случае с «Диего Марадона» метод режиссёра остается неизменен: он стремится в первую очередь раскрыть человечность гения, подойти к нему предельно близко. Именно поэтому фильм сможет заинтриговать не только поклонников Марадоны, футбольных фанатов, но и тех, кто не интересуется спортом.



«Диего Марадона» рассказывает о человеке, который выходит за рамки той арены, на которой он сделал себе имя. Это история бедного, необразованного парня из трущоб, чье ослепительное мастерство сделало его суперзвездой, даровав несметные богатства, всемирную известность и статус Бога. И все же ему не хватало сил, чтобы справиться с бременем известности. Хоть Марадона и терпит ряд поражений, он всегда сопротивляется.

«Не важно, сколько раз Диего падает, он все равно поднимается и продолжает бороться. Кто еще с таким же прошлым, как у него, мог прожить жизнь так, как он, и не пострадать? Он настоящий боец, и это история, которую я отчаянно хотел рассказать», – Азиф Кападиа, режиссер картины.