Духовой оркестр Самары продолжает серию концертов

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Каждые выходные, вплоть до конца августа духовой оркестр под руководством Марка Когана и группа «Джаз-Вояж» под руководством Андрея Беспалова будут давать представления в Струковском саду, на набережной реки Волга, а также в парках «50-летия Октября» и «Победы».Концерты духового оркестра в парках города имеют давнюю историю. В конце 19 века по просьбе гласных Думы и по распоряжению военного командования они играли в Струковском саду. Это были специально подготовленные концертные программы, аранжированные для духового оркестра и состоящие из увертюр, вальсов и полек И. Штрауса и его современников.Приглашаем жителей и гостей города к посещению концертов, пердает пресс-служба горадминистрации.