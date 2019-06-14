Духовой оркестр Самары продолжает серию концертов
14 июня 2019 16:50
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Каждые выходные, вплоть до конца августа духовой оркестр под руководством Марка Когана и группа «Джаз-Вояж» под руководством Андрея Беспалова будут давать представления в Струковском саду, на набережной реки Волга, а также в парках «50-летия Октября» и «Победы».
Концерты духового оркестра в парках города имеют давнюю историю. В конце 19 века по просьбе гласных Думы и по распоряжению военного командования они играли в Струковском саду. Это были специально подготовленные концертные программы, аранжированные для духового оркестра и состоящие из увертюр, вальсов и полек И. Штрауса и его современников.
Приглашаем жителей и гостей города к посещению концертов, пердает пресс-служба горадминистрации.
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