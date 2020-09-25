Драматический театр «Колесо» подготовил подарок для медиков, которые ежедневно помогают людям с коронавирусом

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Таким подарком стал спектакль «Саня, Ваня, с ними Римас» по пьесе В.Гуркина, который состоится 25 сентября в 19.00.

Спектаклем коллектив театра выражает слова благодарности всем медицинским работникам, чье призвание и потребность помогать, спасать, не оставаться равнодушными! Именно медики настоящие герои нашего времени, именно их труд сегодня спасает жизни людей.

Символично, что спектакль, выбранный для показа медицинским работникам, рассказывает трогательную историю о простых людях, которые пытаются быть счастливыми. Это спектакль о любви, разлуке, потере близких, о выборе в любовном треугольнике. Лиричная и светлая – она лечит души и спасает от равнодушия.

Театр во время пандемии не имел возможности подарить медицинским работникам спектакль. Коллектив, как и другие учреждения, находился в самоизоляции. Этот важный для театра шаг стал возможен с открытием нового театрального сезона, которое состоялось 18 сентября.