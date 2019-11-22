Доронина попросила Путина вмешаться в ситуацию во МХАТе имени Горького

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Во время награждения Доронина, получившая орден "За заслуги перед Отечеством" I степени, некоторое время общалась с Путиным, разговор продолжился и после церемонии."В беседе с президентом, как сказала нам Татьяна Васильевна, она попросила вмешаться в ситуацию, которая сложилась во МХАТе. Особенно ее волнует, что все ее любимые артисты сняты с ролей и лишены надбавок, и она очень просит вернуть актерам роли и надбавки, поскольку без надбавок их зарплаты составляют около 25 тысяч", — сказал Чубченко, добавив, что Доронина сообщила президенту об отправленных ему письмах по этому поводу.На прошлой неделе ряд деятелей искусств обратились к Путину с очередным открытым письмом, в котором раскритиковали работу нового художественного руководителя МХАТа Эдуарда Боякова и потребовали вернуть к руководству Доронину, которую якобы уволили "без каких-либо весомых оснований".Руководство и артисты МХАТа в ответных письмах поддержали Боякова и попросили президента защитить театр от "агрессивной кампании клеветы". Они напомнили, что Доронина не уволена, а переведена на должность президента МХАТа, но пока не приступила к работе по состоянию здоровья.Министр культуры Владимир Мединский заявил накануне, что его ведомство обратит внимание на конфликт в театре. Он подчеркнул, что в этой ситуации нельзя принимать опрометчивые решения и нужно с уважением относиться к мнению всех артистов.Фото: Kremlin