Дмитрий Азаров провел итоговое заседание рабочей группы Госсовета по культуре

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Во вторник, 8 декабря, Губернатор, руководитель рабочей группы Госсовета по направлению «Культура» Дмитрий Азаров провел заседание, на котором были подведены итоги работы группы за 2020 год. Руководители регионов, министерства культуры РФ, депутаты Государственной Думы, а также представители сферы культуры и искусства обсудили развитие музейно-выставочной деятельности, театра, детского образования в сфере искусства, а также народного творчества и ремесленничества.

Рабочую группу Госсовета Дмитрий Азаров возглавляет по поручению Президента России Владимира Путина. За два года она стала эффективной площадкой для диалога и выработки совместных решений органов власти РФ и регионов, парламентских и общественных институтов.

«В этот непростой год нам удалось удержать нужный накал культурной жизни страны во всех регионах, и за это хочу вас всех сердечно поблагодарить, – отметил Дмитрий Азаров, приветствуя участников заседания. – Благодарю всех членов рабочей группы за активность, за новые идеи, за тщательную проработку идей своих друзей и товарищей, своих коллег, за то, что вы вносите предложения, которые находят отклик в сердцах жителей регионов страны».

Дмитрий Азаров также отметил важность принятия Государственной Думой закона о Государственном совете Российской Федерации. Обновленный статус структуры предполагает объединение усилий всех уровней власти, углубление проработки актуальных вопросов, разрешение разногласий между федеральными и региональными органами власти, обсуждение кадровой политики в оперативном порядке и согласованное взаимодействие власти, профессионального сообщества и общественности.

«На мой взгляд, коллеги, именно на этих принципах и выстраивала свою деятельность наша рабочая группа. Именно поэтому нам удалось многое сделать, – акцентировал внимание Дмитрий Азаров. – Наверное, не приходится даже говорить о разногласиях региональных и федеральных инициатив – мы работали одной командой, сообща. Мы каждую идею, каждое предложение обсуждали прежде чем закреплять в нормативных документах и претворять в жизнь».

Первостепенным направлением деятельности рабочей группы в этом году стало исполнение Указа Президента «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года». Рабочая группа под руководством Дмитрия Азарова приняла активное участие в разработке методики расчета и мониторинга показателей достижения национальной цели. В методиках, которые формировало министерство культуры РФ, учтен целый ряд инициатив рабочей группы Госсовета. В частности, теперь регионам предоставлено право самостоятельно определять декомпозицию посещений культурных мероприятий по типам учреждений, а также варьировать темпы их достижения.

За продуктивное сотрудничество благодарность рабочей группе и ее руководителю выразила заместитель министра культуры РФ Ольга Ярилова. «Расчет основных показателей сделать было очень сложно. Без участия каждого из вас в этом процессе мы бы так оперативно с этой задачей не справились, – отметила замминистра. – Я хочу рассказать об алгоритме предоставления данных мониторинга целевых показателей. Это достаточно сложный вопрос. Мы отвечаем за два показателя. Это создание условий для воспитания гармонично развитой личности и увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза в сравнении с уровнем 2019 года. Мы разработали методики показателей, они одобрены рабочей группой Госсовета и утверждены распоряжениями Минкультуры России. Все эти методики отправлены в субъекты Российской Федерации. Очень надеемся, что министры их внимательно изучили. Мы ждем обратную связь и надеемся, что министерства организуют у себя на местах рабочие группы, проектные офисы для сбора этих показателей».

Кроме того, ранее именно рабочая группа Госсовета по культуре предложила включить в нацпроект «Культура» модернизацию региональных и муниципальных детских школ искусств. Эта инициатива была поддержана Главой государства. Также на высшем уровне учтена позиция рабочей группы по вопросу внедрения системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей. «Федеральным министерством культуры уже проведена серьезная работа – подготовлен законопроект о закреплении особого статуса детских школ искусств как образовательных организаций дополнительного образования для одаренных детей», – отметил Дмитрий Азаров.

Подробнее о результатах деятельности рабочей группы за год доложили руководители подгрупп. Губернатор Калининградской области, руководитель подгруппы по вопросам развития музейно-выставочной деятельности Антон Алиханов рассказал, что подгруппа рассматривала вопросы правового регулирования музейной деятельности, внесения изменений в нормативно-правовые акты. «Нам важно инициировать разработку мер правового регулирования использования наименования музеев, закрепить особенности правового статуса музеев разных специализаций, – сказал Антон Алиханов. – В частности, для Калининграда крайне полезно было бы законодательное закрепление такого термина как «корабль-музей». Сейчас большая историческая флотилия, которая располагается у нас, до сих пор облагается транспортным налогом, несмотря на то, что эти корабли давно не являются транспортом, а являются музейными экспонатами».

Подгруппа по вопросам развития культуры села и малых городов, поддержке народного творчества в этом году сконцентрировала внимание на вопросах разработки мер поддержки проката кинофильмов в кинотеатрах, открытых за счет средств Фонда кино, и подготовки к Году народного искусства и нематериального культурного наследия народов Российской Федерации, проведение которого намечено на 2022 год. К примеру, от членов подгруппы звучали предложения об увеличении количества дней для показа фильмов, возможности краткосрочного обучения специалистов кинозалов в рамках национального проекта «Культура». В рамках подготовки к Году народного искусства и нематериального культурного наследия народов РФ подгруппа обеспечила сбор информации о ключевых мероприятиях в регионах для включения в общероссийский календарь Года народного искусства. Это более 150 ярких событий разного уровня: от международного до регионального. В настоящее время информация направлена в Государственный Дом народного творчества им. Поленова для обобщения и систематизации.

Подгруппа по вопросам сохранения историко-культурного наследия в текущем году продолжила работу по сохранению объектов культурного наследия, являющихся многоквартирными жилыми домами, а подгруппа «Культура – детям» сделала упор на анализе практик внедрения персонифицированного финансирования дополнительного образования в системе ДШИ.

За активную деятельность по ключевым вопросам рабочую группу поблагодарила депутат Государственной Думы Наталья Пилюс.

«Очень важно, что ваша работа велась, в том числе, по изменению российского законодательства, – отметила депутат. – Уже сегодня к нам в Госдуму поступил законопроект об особом регулировании детских школ искусств. Я хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в работе над этим вопросом, сейчас мы получили очень важный результат», передает пресс-служба облправительства.