Дмитрий Азаров представил нового министра культуры Самарской области Бориса Илларионова

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Во вторник, 15 октября, Губернатор Самарской областипровел встречу с молодежным активом региона, во время которой представил нового министра культуры губернии. Им сталБорис Илларионов имеет большой опыт работы в сфере культуры: в разные годы он был проректором академии русского балета имени Вагановой, руководил экономическим развитием в Санкт-Петербургской государственной академии имени Римского-Корсакова, был исполнительным директором в Санкт-Петербургском государственном академическом театре балета Эйфмана, входил в комитет по культуре Санкт-Петербурга.Представляя нового министра культуры, Дмитрий Азаров отметил, что ожидает от Бориса Илларионова конструктивного взаимодействия с творческой общественностью региона и пожелал успехов в работе, передает пресс-служба облправительства.Фото: пресс-служба облправительств