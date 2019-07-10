Дмитрий Азаров поздравил поклонников и актёров театра "СамАрт" с премьерой спектакля и открытием новой сцены

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"То, о чём мы так долго мечтали, сегодня произошло, и мы стали свидетелями поистине исторического события - премьеры спектакля на долгожданной сцене", - отметилОтдельную благодарность глава региона адресовал директору театра"Мы с вами знакомы много лет,и я знаю, что это было вашей сокровенной мечтой. И во многом благодаря вам она свершилась!""В этом спектакле мы оставили простор для восприятия, чтобы зритель имел возможности провести личную ассоциацию и найти свое место в этой истории,- поделился своими ощущениями художественный руководитель театра и исполнитель главной роли Чацкого"Выход на новую сцену бывает раз в жизни, - не скрывая эмоций, отметил Павел Маркелов. - Здесь важно найти баланс даже в звучании текста, чтобы первым рядам оно не казалось избыточным, а последним - достаточным, чтобы при этом не терялось живое слово""Сейчас мы работаем, учимся и, на мой взгляд, хорошо справляемся. Для нас начинается самый важный этап - этап "притирки" к новой сцене и зрительному залу- это просто космос, который бодрит и мотивирует работать дальше", - подчеркнул художественный руководитель театра, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.