Детский хор России выступил в Государственном кремлевском дворце

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Сцена объединила 548 талантливых детей из всех регионов нашей необъятной страны.Со сцены прозвучали популярные песни и фрагменты мировой классики, в частности, «О, Фортуна» Карла Орфа из кантаты «Кармина Бурана», финал 9-ой симфонии Бетховена «Ода к радости», «Час ударил жданный, радостный» из кантаты «Москва» П.Чайковского, а также «Гимн Москвы» из оперы «Война и мир» С.Прокофьева.В концерте приняли участие известные эстрадные артисты: Лариса Долина спела с юными хористами известную песню «Дадим шар земной детям» на музыку Давида Тухманова, Дмитрий Маликов солировал с новогодним хитом «Снежинка» Евгения Крылатова, а Николай Диденко исполнил Русскую народную песню «Валенки».Выступление получилось мощным и ярким! Все ребята: и хор, и солисты, — пели великолепно!Самарский регион представили ребята Образцового художественного коллектива хора «Радость» «ДМХШ №1» (Самара) — Циммерман Александр, Токарева Алиса, Сударева София и Зайцева Елизавета, а также Федор Шаляпин – воспитанник Образцового художественного коллектива «Ладья» ДМШ №4 им. В.М. Свердлова (Тольятти).Делегация из Самарской области прибыла в Москву 17 декабря с выученным репертуаром, состоящим из 19 хоровых партий, для репетиций и подготовки к концерту. Хочется отметить ответственное отношение ребят, внимательность, их усердие и быструю реакцию на репетициях. Дети работали эмоционально, увлеченно, трогательно, с большим удовольствием!Детский хор России подружил их с другими ребятами из разных уголков нашей страны. Дети испытали потрясающие чувство гордости, единения и восторга! Большой Детский хор России вдохновил и поразил, передает пресс-служба минкульта СО.Фото ДМХШ №1.