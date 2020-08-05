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Новости
Общество
Культура
День рождения Ильи Репина отметили сегодня традиционно в Музейном комплексе села Ширяево
5 августа 2020
21:18
290
Самарский областной художественный музей провёл ставшее уже традиционным празднование Дня рождения Ильи Ефимовича Репина в музейно-историческом комплексе в селе Ширяево — «Репин навсегда».
В мероприятии приняли участие актеры театра «Самарская площадь».
Актеры представили театрализованные зарисовки из жизни художника в Ширяево.
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