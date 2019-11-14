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Дмитрий Азаров выступил на пленарном заседании и как Глава одного из крупнейших регионов страны, и как руководитель профильной Рабочей группы Госсовета.
Делегация Самарской области принимает участие в одном из главных событий года – Санкт-Петербургском международном культурном форуме
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Новости /  Общество /  Культура  

Делегация Самарской области принимает участие в одном из главных событий года – Санкт-Петербургском международном культурном форуме

14 ноября 2019 19:27
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Дмитрий Азаров выступил на пленарном заседании и как Глава одного из крупнейших регионов страны, и как руководитель профильной Рабочей группы Госсовета.
В четверг, 14 ноября, в Государственном Эрмитаже состоялась официальная церемония открытия VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума – одно из крупнейших событий страны. Его основная тема в этом году: «Культурные коды в условиях глобализации».

Форум ежегодно притягивает десятки тысяч экспертов в области культуры со всего мира: звезд театра, оперы и балета, выдающихся режиссеров и музыкантов, общественных деятелей, представителей власти и бизнеса, академического сообщества. Самарская область принимает в форуме самое активное участие. Делегацию региона возглавил губернатор Дмитрий Азаров.

У Главы региона статус особый – он не только представляет Самарскую область, но и уполномочен говорить от лица всех субъектов страны. Напомним, по поручению Президента России Владимира Путина, Дмитрий Азаров возглавляет рабочую группу Государственного совета РФ по направлению «Культура».

Российский лидер направил свое приветствие участникам и организаторам форума. Он отметил, что культура играет большую роль в развитии современного мира, в укреплении связей между государствами и вместе с тем позволяет сохранять самобытность каждого народа, передает из поколения в поколение базовые ценности и нравственные ориентиры. По словам Президента, Россия всегда открыта к расширению межкультурного диалога.

«Форум по праву считается значимым общественным событием, и благодаря насыщенной повестке и важности обсуждаемых проблем неизменно собирает солидный состав участников из России и других стран. На его площадках проходят содержательные дискуссии и творческие встречи, интересные выставки и концерты, завязываются профессиональные и личные контакты», – подчеркнул Владимир Путин.

На церемонии открытия заместитель Председателя Правительства РФ Ольга Голодец отметила, что форум в этом году уже бьет рекорды. «Число участников форума в этом году превысило 35 тыс. человек. На площадках культурного форума пройдет более 350 событий. Дискуссии будут разворачиваться по 14 основным направлениям. В гости к нам приехали специалисты из 96 стран. Мы с уверенностью можем сказать, что культурной форум стал важнейшей площадкой, где рождается искусство», – подчеркнула вице-премьер.

Интерес к форуму и российской культуре – колоссальный. И это, по мнению Министра культуры России Владимира Мединского, не случайно. Впервые эта сфера попала в перечень национальных проектов, инициированных главой государства. Открываются новые и ремонтируются действующие учреждения культуры, внедряются цифровые технологии. «Но самое важное для нас то, что эти изменения не остаются на бумаге, они реально делают жизнь россиян лучше», – подчеркнул Министр.

Владимир Мединский также озвучил данные последнего опроса Всероссийского центра общественного мнения. «Почти на 30% выросла доля людей, вовлеченных в культурную жизнь страны, и достигла 89%, – отметил руководитель Минкультуры. – Девять из 10 граждан нашей страны сказали, что регулярно ходят в кино, посещают театры, концерты, музеи. По этому критерию, честно говоря, мы сейчас находимся на пике возможных достижений показаний, и это повод для гордости».

Также министр напомнил, что на форуме будут подводить итоги Года театра. «Сценическое искусство по-прежнему удерживает лидирующие позиции среди прочих желанных видов культурного досуга, – добавил Министр. – В театр готовы пойти при наличии свободного времени 40% наших соотечественников». При этом за последние пять лет в 1,5 раза с 19% до 30% выросла доля россиян, которые максимально положительно оценивают состояние дел в российской культуре.

После торжественного открытия началась активная работа участников форума в круглых столах, панельных дискуссиях и секциях. Одна из них – «Духовные крепости России», организованная при поддержке Российского военно-исторического общества. В обсуждении приняли участие Министр культуры России Владимир Мединский, митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов), а также губернатор региона Дмитрий Азаров. Обсуждение было посвящено вопросам восстановления духовных святынь, в том числе монастырей, храмов, святых источников. Такая работа на протяжении последних лет активными темпами ведется и на территории Самарской области.

Понимая, какую роль может играть паломничество в экономике региона, этот кластер при поддержке губернатора получил новый импульс для развития. Дмитрий Азаров рассказал участникам секции о программе развития монастырского комплекса в селах Ташла и Мусорка Ставропольского района области и создании на его базе духовно-просветительского и туристического центра. Проект получил благословение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла во время его недавнего визита в регион.

«Мы решили обустроить эту замечательную святыню в селе Ташла – святой источник, к которому уже сегодня едут люди со всей России и не только, – отметил Дмитрий Азаров. – Это будет туристическо-паломнический центр, где мы планируем создать все необходимые условия. Кроме того, мы создадим там образовательный центр летнего пребывания детей. Знаем точно, что это будет востребовано».

Губернатор выразил уверенность, что в рамках исполнения концепции развития туризма в России, проект получит средства из федерального бюджета. Предварительные договоренности уже достигнуты с Агентством по туризму. «Проект является очень важным для нас, – отметил руководитель Самарской области. – Он во многом формирует духовные основы развития нашего региона, духовные основы личности. И я очень рад тому, что все больше и больше людей обращаются к нашей истории, к духовным основам российского государства, и мы этому способствуем».

Дмитрий Азаров также отметил, что активными темпами продолжается восстановление женского Иверского монастыря и Покровского Собора в Самаре, а также храмов в других городах и районах области.

Особое внимание участников дискуссии губернатор заострил на вопросах образования и духовного воспитания самых юных граждан страны. «Невозможно любить то, что ты не знаешь», – уверен глава региона. Дмитрий Азаров отметил, что, еще будучи мэром областной столицы, инициировал введение в школах факультативных занятий по краеведению. В этом году по инициативе Губернатора в четвертых, а также в шестых и седьмых классах, был введен обязательный предмет по истории Самарского края. «Я уверен, введение этого предмета будет способствовать тому, что большинство сегодняшних школьников свяжут свою дальнейшую жизнь со своей родной землей и будут по-настоящему влюблены в свою малую и великую Родину – Россию», – сказал Дмитрий Азаров.

Во многом уникальным опытом Самарской области является непрерывная система православно-гуманитарного образования, которая выстроена в Тольятти. В городе работает классическая гимназия, гуманитарный колледж и Поволжский православный институт. Во время его посещения, Патриарх Кирилл отметил: «Ничего подобного в первопрестольном граде Москве нет. Вы действительно намного впереди других». Это первый вуз в Приволжском федеральном округе и третий в России после двух столичных учебных заведений, который сочетает в себе теологическое и светское направления образования. «В дальнейшем наш институт может претендовать на статус университета. Благословение Его Святейшества получено», – отметил Дмитрий Азаров.

Помимо всего прочего, в регионе проводятся круглые столы, семинары, практические конференции – не только регионального, всероссийского, но и международного уровня. «И я очень рад, что все больше жителей региона, страны вовлечены в эту работу. Мы видим, какие усилия сегодня предпринимаются на федеральном и региональном уровнях, – отметил Губернатор. – В ходе реализации нацпроектов отдельное внимание уделено развитию нравственной личности. В этом состоит одна из основополагающих идей реализации нацпроектов, инициированных Президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным».

В рамках секции «Фестиваль фестивалей» под руководством народного артиста СССР Юрия Башмета участники международного форума обсудили социальную значимость искусства. Основная тема разговора – передовой опыт организации культурных событий в регионах и как эти события преображают города и села.

Губернатор области выступил на пленарном заседании и как глава одного из крупнейших регионов страны, и как руководитель профильной Рабочей группы Госсовета. По мнению Дмитрия Азарова, проведение большого количества фестивалей, которые создают и меняют социокультурное пространство, – это возможность приобщения к искусству широких слоев населения. Главная задача – находить новые формы подачи, чтобы передавать современному поколению культурные знания и традиции. «Если мы не будем этого делать, то нарушится связь времен и поколений, мы перестанем понимать друг друга, – поделился своим мнением Дмитрий Азаров. – А без этого невозможно ни развитие цивилизации, ни эволюция. И роль фестивалей здесь огромная».

Глава региона отметил, что в век развития цифровых технологий необходимо проводить и интернет-фестивали. Такую возможность дают «виртуальные концертные залы», которые открываются на территории всей страны, в том числе и Самарской области, в рамках национального проекта «Культура». Только в этом году заработало 6 залов.

В регионе на протяжении ряда лет проходят известные, в том числе и на весь мир, фестивали: «Грушинский», Аллы Шелест, «7 симфония», «Серебряные трубы Поволжья», «Классика над Волгой», «Золотая репка», «Театральное Поволжье» и ряд других. «Интерес к этим фестивалям растет все больше и больше, причем у совершенно разных возрастных групп», – сказал губернатор.

Одним из самых успешных примеров интеграции культурных событий в жизнь города является работа Музыкальной детской академии стран СНГ и Балтии под патронатом Юрия Башмета. Каждый год проект объединяет десятки талантливых молодых музыкантов из 12 стран СНГ и Балтии. Участники дискуссии отметили, что постоянная работа Академии буквально преображает жизнь всего Новокуйбышевска, выводя его в число ведущих культурных центров региона и заметных точек на карте страны. Губернатор Самарской области поблагодарил Маэстро за внимание к региону, воспитание молодых музыкантов. «Это дает колоссальный толчок как для наших молодых музыкантов, так и для тех детей и их родителей, которые, может быть, впервые видят высокое искусство в исполнении детей и Маэстро», – подчеркнул значимость детской академии Дмитрий Азаров.

При организации фестивалей важно получать и общественный запрос. Еще в начале этого года глава региона предложил жителям всех городов и районов области высказать свое мнение и предложить идеи о проведении тех или иных культурно-массовых мероприятий. Впоследствии эти предложения легли в основу летней культурной программы на территории региона. Проект получил название «Культурное сердце России». «Мы спросили людей, – отметил Дмитрий Азаров, – и министерство культуры Самарской области, и каждый департамент культуры муниципального образования региона планировали свою работу, исходя из этого общественного запроса. Считаю этот опыт очень важным для нас, и мы обязательно его повторим».

Проведение таких мероприятий позволяет заполнять и городские пространства, которые благоустраиваются и приводятся в порядок в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». По мнению главы Самарского региона, при планировании работ, заранее нужно думать о том, какие события на той или иной территории будут проходить. «Я очень рад тому, что все больше фестивалей выходит на улицы наших городов, – сказал Дмитрий Азаров. – Нам сегодня нужно наполнять общественные пространства, «прошивать» их культурным кодом». При этом без нравственного стержня, без духовного воспитания, без классических искусств, культуры, традиций – то, что должно составлять основу фестивалей, – невозможно стремиться к чему-то большему, отметил губернатор.

«Именно на муниципальном, региональном уровне нам необходимо найти те решения, которые нам позволят сформировать культурное пространство, создать условия для развития регионов, понимая, что без всестороннего развития личности говорить о развитии главного капитала – человеческого – просто невозможно», – резюмировал Дмитрий Азаров.

Губернатор предложил Маэстро провести «Фестиваль фестивалей» на территории Самарской области. Юрий Башмет такую идею поддержал.

В целом, участие Самарской области во главе с губернатором в VIII Санкт-Петербургском международном культурном форуме позволяет не только позиционировать культурную составляющую региона на федеральном уровне, но и заручиться новыми деловыми контактами, привлечь в регион опыт специалистов со всего мира.

Уже завтра будут подписаны соглашения о сотрудничестве региона и ведущих музеев России. Одним из центральных событий второго дня проведения форума, станет заседание рабочей группы Государственного совета по направлению «Культура», которую по поручению Президента возглавляет губернатор, передает пресс-служба облправительства. 
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