Богатовский район стал участником проекта «Марафон 75 дорог»

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Концерты в районном Доме культуры «Октябрь» (с. Богатое) и в Беловском сельском Доме культуры прошли в рамках проекта «Марафон 75 военных дорог». Его реализует Самарская областная благотворительная общественная организация «Филармоническое общество» при поддержке губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Проект посвящён 75-летию Победы.Самарский Академический хор ветеранов войны и труда через два года отметит 60-летие. Руководитель коллектива — почётный гражданин Самарской области, заслуженный работник культуры РФ, профессор Владимир Михайлович Ощепков. Советский и российский композитор Андрей Эшпай в своё время подарил Владимиру Михайловичу партитуру для исполнения «Послевоенной песни» на стихи Роберта Рождественского. И теперь произведение является центральным в концертной программе хора, посвящённой грядущему юбилею Победы.Лирические песни о войне в начале концертной программы вызвали чувство глубокой скорби о погибших соотечественниках. Композицию самарских авторов «Осталась мать наедине» о Прасковье Володичкиной, проводившей девятерых сыновей на фронт, зал прослушал стоя. Ещё несколько песен, исполненных хором, поднимали зрителей с кресел. Богатовцы и беловцы пели вместе со стоящими на сцене артистами. «Катюша», марши военных лет и другие душевные композиции вызвали тёплые отклики в сердцах зрителей, передает пресс-служба минкульта СО.Фото: пресс-служба минкульта СО