Благодаря нацпроекту «Культура» в Кинеле появится виртуальный концертный зал

Департамент информационного и цифрового развития объявил победителей конкурсного отбора субъектов Российской Федерации на создание виртуальных концертных залов в городах Российской Федерации в 2021-2022 годах.
Среди них «Центр культурного развития» города Кинель Самарской области. В этом муниципальном учреждении культуры в следующем году появится виртуальный концертный зал, а кинельцы получат возможность наслаждаться высокой музыкой в исполнении лучших музыкантов мира, не выезжая за пределы своего родного города.
Конкурсный отбор проходил в период с 6 апреля по 29 мая 2020 года. Департаментом были получены 364 заявки от учреждений культуры из 75 субъектов Российской Федерации.
Иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерациина реализацию проекта по созданию виртуальных концертных залов распределены между 47 субъектами на 2021 год и 52 – на 2022 год.
К рассмотрению были допущены заявки на учреждения отрасли культуры, которые располагаются в городах России, не принимавших участие в реализации проекта за счет средств федерального бюджета в 2019 и 2020 годах.
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, передает пресс-служба минкульта СО.
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