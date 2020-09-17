Балетная осень: в октябре в САТОБ состоится Фестиваль классического балета имени Аллы Шелест

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С 21 по 30 октября 2020 года в Самарском академическом театре оперы и балета пройдет XX Фестиваль классического балета имени Аллы Шелест «Самарская Шелестиана».

В прошлом году фестиваль, который проводится в юбилейный двадцатый раз, отпраздновал свое 25-летие. Фестиваль поддерживает и развивает традиции классического русского балета и ежегодно становится памятным форумом, который собирает лучших российских балерин и танцовщиков. Тематика каждого фестиваля отражает грани таланта Аллы Шелест – балерины и хореографа.

Алла Шелест – одно из самых значимых имен в истории российского балета ХХ века. Почти 25 лет она танцевала на прославленной сцене Ленинградского театра оперы и балета имени Кирова (ныне Мариинский театр) и создала целую галерею ярких образов в балетах классического наследия и постановках хореографов-современников. В 1970-1973 годах Алла Шелест возглавляла балетную труппу Куйбышевского театра оперы и балета и поставила на нашей сцене ряд выдающихся спектаклей.

В этом году программа фестиваля включает семь мероприятий: пять показов балетных спектаклей и два больших гала-концерта с участием звезд мировой балетной сцены. Откроется фестиваль премьерой вечера одноактных балетов в хореографии Владимира Бурмейстера, старшего современника Аллы Шелест: «Вариации», «Болеро», «Штраусиана». Постановку этих балетов на самарской сцене осуществляет народная артистка СССР Маргарита Дроздова, в 60-е-80-е годы – прима-балерина Московского музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко.

Фестиваль проходит при поддержке Правительства Самарской области.

Программа фестиваля

21 октября

Открытие фестиваля. Премьера вечера балетов Владимира Бурмейстера: «Вариации» на музыку Жоржа Бизе, «Болеро» Мориса Равеля, «Штраусиана» на музыку Иоганна Штрауса. В партии Испанки в «Болеро» – солистка балета Большого театра России Кристина Карасёва

22 октября

Вечер балетов Владимира Бурмейстера. В партии Испанки – Кристина Карасёва

23 октября

Вечер балетов Владимира Бурмейстера. В партии Испанки – солистка САТОБ Анастасия Тетченко

24 и 25 октября

Балет «Бахчисарайский фонтан»

27 октября

Гала-концерт «Шедевры советского балета». В программе балетные номера в хореографии Агриппины Вагановой, Константина Сергеева, Владимира Васильева, Ростислава Захарова, Нины Анисимовой, Леонида Якобсона, Никиты Долгушина, Леонида Лавровского. Участвуют: солисты Михайловского театра балерина Ирина Перрен, премьер Иван Зайцев, премьер Марат Шемиунов; солистка Мариинского театра Елена Евсеева

30 октября

Шелест-гала «Шедевры русского балета». В программе балетные номера в хореографии Юрия Бурлаки, Мариуса Петипа, Михаила Фокина, Николая и Сергея Легатов, Александра Горского, Анны Павловой, Льва Иванова, Владимира Бурмейстера, Юрия Григоровича, Виктора Гзовского, Александра Чекрыгина. Участвуют: солисты МАМТ имени Станиславского и Немировича-Данченко прима-балерина Ксения Шевцова и премьер балета Дмитрий Соболевский; солисты балета Большого театра России Денис Родькин, Элеонора Севенард, Елизавета Кокорева, Денис Захаров

Начало мероприятий в 18:30

В программе фестиваля и составе участников возможны изменения, передает пресс-служба САТОБ.