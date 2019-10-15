Балет «Три маски короля» Самарского академического театра оперы и балета увидят в Петербурге

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Премьера спектакля, как и гастроли в Санкт-Петербурге, – совместный проект САТОБ и основанного Вячеславом Заренковым петербургского театра КИЛИЗЭ при участии самарского фонда поддержки и развития искусства и культуры ТЕ-АРТ.Мировая премьера балета-притчи «Три маски короля» состоялась в САТОБ в феврале этого года. Автор идеи – петербургский меценат, писатель, художник Вячеслав Заренков. Музыку к балету написал петербургский композитор Михаил Крылов, оркестровал выпускник Московской консерватории Даниил Пильчен, саунд-продюсированием занимался Влад Жуков (Санкт-Петербург). Либретто создали Вячеслав Заренков и балетмейстер-постановщик Юрий Смекалов – солист Мариинского театра; ассистент балетмейстера-постановщика – солистка Большого театра России Виктория Литвинова. Дирижер-постановщик – художественный руководитель и главный дирижер САТОБ Евгений Хохлов. Над оформлением спектакля работали художник-постановщик Вячеслав Окунев (Санкт-Петербург), художник по свету Ирина Вторникова (Ростов-на-Дону) и художник по видеоконтенту Виктория Злотникова (Санкт-Петербург).В «Трех масках короля» сочетается классическая и современная хореографическая лексика, звук живого симфонического оркестра и цифровые саунд-эффекты. В Самаре спектакль завоевал колоссальную популярность. Каждый видит что-то свое в истории о том, как люди меняют маски, становясь при этом кем-то другим – или оставаясь собой.