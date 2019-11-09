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Новости /  Общество /  Культура  

Александре Пахмутовой исполняется 90 лет

9 ноября 2019 10:32
175
Александре Пахмутовой исполняется 90 лет
Всего на счету композитора – около 400 песен. 

Сейчас юбиляр занята подготовкой к большому праздничному концерту, трансляцию которого будет вести телеканал "Россия". Ее первой песней, которая была упомянута в печати, стала "Походная кавалерийская" на стихи Юлии Друниной, после нее последовала длинная вереница всенародно любимых произведений, большинство из которых были написаны в соавторстве с супругом, поэтом Николаем Добронравовым.

Всего на счету композитора – около 400 песен. Несмотря на творческую занятость, Александра Пахмутова всегда активно участвовала в общественной жизни. Так, она возглавляла Союз композиторов, была депутатом Моссовета и Верховного совета РСФСР, входила в состав Президиума Верховного совета РСФСР.

Свой юбилей Александра Пахмутова отметит в кругу друзей на сцене Большого театра. В ходе праздника прозвучат ее знаменитые песни и симфонические сочинения. Ожидается и премьера – фрагменты новых балетов. Всего за время концерта на главной сцене страны выступят более 1000 музыкантов. Увидеть историческое событие можно будет на телеканале "Россия". Прямая трансляция начнется 10 ноября в 17:00, передает Радио Маяк.
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Комментарии



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