Актриса из «Унесенных ветром» умерла в возрасте 104 лет

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Де Хэвилленд умерла во сне в своем доме в Париже, пишет EW.Оливия де Хэвилленд родилась 1 июля 1916 года в Токио, где ее отец преподавал в британском колледже. Позднее переехала в Калифорнию и в возрасте восемнадцати лет заключила контракт со студией Warner Brothers. В 1939 году она сыграла в фильме Виктора Флеминга «Унесенные ветром», где исполнила роль Мелани Гамильтон Уилкс, жены Эшли Уилкса, в которого была влюблена главная героиня Скарлетт О'Хара.За свою карьеру де Хэвилленд удостоилась двух премий «Оскар» — за фильмы «Каждому свое» и «Наследница», а также дважды получила награду «Золотой глобус».Фото: Thibault Camus / AP / РБК