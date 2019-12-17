Актеры самарского студенческого спектакля «Аленький цветочек» получили заслуженную награду Фестиваля «Театральное Приволжье»
17 декабря 2019 15:32
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Участники отмечают, что им давно не хватало соревновательного элемента, и предложение померяться силами со сверстниками из всех регионов ПФО стало настоящим вызовом и непростой творческой задачей. В борьбе участвовали 483 коллектива и семь тысяч юных актеров. Часть ребят в этом состязании подняли свой уровень, другие отточили мастерство, и главное — каждый получил объективную оценку профессионального жюри и зрителей.
Постановки молодых театральных коллективов посмотрели более 150 тысяч человек, еще 36 тысяч зрителей увидели видеоверсии спектаклей в интернете. Почти 30 тысяч голосов — таков результат народного голосования, с помощью которого определились сильнейшие.
Напомним, финалистом в номинации «Лучший студенческий спектакль» стала творческая студия из Чувашской Республики, а лучшей школьной постановкой признана работа ребят из небольшого города Межгорье в Башкортостане. «Театральное Приволжье» создает равные условия для всех и убедительно доказывает, что для настоящего творчества нет преград.
Во время торжественной церемонии заместитель полпреда Олег Машковцев наградил не только тех, кто занял первое место, но также школьные и студенческие коллективы, взявшие «серебро» и «бронзу».
Спектакль студентов 2 курса Самарского государственного института культуры «Аленький цветочек» вошел рейтинг лучших постановок Приволжского федерального округа и занял 3 место. Ребята получили памятные знаки и целевой грант в размере 100 тысяч рублей на новый спектакль.
Лучшие режиссёры и актёры получили в подарок поездку в Москву на спектакли ведущих театров России. Награды также получили и победители конкурса афиш.
«Летом полномочный представитель встречался с актерами студенческих театров на Молодежном форуме «iВолга». Один из ребят сказал, что главным открытием для него стало понимание того, как много людей в округе занимается театром. Возможно, создание единого культурного пространства любителей театра и стало главным результатом проекта. Сегодня мы награждаем победителей фестиваля. Но, уверен, здесь нет проигравших — все участники получили новый импульс для своего творчества, опыт гуманизма, сопереживания и взаимопонимания», — отметил Олег Машковцев.
Замполпреда сообщил, что фестиваль, родившийся в объявленный Президентом России Год театра, по многочисленным просьбам будет продолжен.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на сцене передал символ Фестиваля представителям Удмуртской Республики. Глава Удмуртии Александр Бречалов в видеообращении поблагодарил полпреда Президента РФ в ПФО Игоря Комарова за доверие и отметил, что регион с радостью принимает флаг проведения «Театрального Приволжья» в 2020 году, передает пресс-служба ПФО.
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