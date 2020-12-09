Актер Александр Самойлов умер на 69-м году жизни

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Заслуженный артист России Александр Самойлов скончался на 69-м году жизни после продолжительной болезни, передают "Известия". Об этом в среду, 9 декабря, сообщается на сайте МХАТ имени Горького.

«В последние месяцы Александр Владимирович готовился к двум мхатовским премьерам. В спектакле «Лавр» по роману Евгения Водолазкина он должен был играть юродивого Карпа и архиепископа Иону, а в чеховском «Вишневом саде» — Фирса. Увы, помешала продолжительная болезнь», — пишет пресс-служба театра.

Какая болезнь унесла жизнь артиста, не уточняется.

Указано, что коллеги вспоминают Самойлова как «настоящего русского артиста».

Самойлов родился в 1952 году в семье актеров. В 1977 году окончил ГИТИС, был принят в труппу Театра имени Маяковского. Затем артист работал в Московском областном театре драмы, Московском областном театре им. А.Н. Островского. В 1994 году Самойлов поступил во МХАТ им. М. Горького. Самойлов известен по ролям отца Захария («Жизнь Клима Самгина» М. Горького), Графа Эссекса («Елизавета Английская» Ф. Брукнера), Миловзорова («Без вины виноватые» А. Островского), Берлиоза («Мастер и Маргарита» М. Булгакова).

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко/"Известия"