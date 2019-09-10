XII Открытый Всероссийский фестиваль документальных фильмов «Соль земли» пройдет в Самаре
10 сентября 2019 12:18
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С 16 по 20 сентября в Самаре пройдет XII Открытый Всероссийский фестиваль документальных фильмов «Соль земли», который объединяет сценаристов, операторов, режиссеров России, Белоруссии, Армении, Киргизии, Грузии, Сербии и других стран.
Учредителем кинофестиваля «Соль земли» является СООФ «Поволжский общественный историко-культурный фонд».
Фестиваль проводится при поддержке Министерства Культуры РФ, Правительства Самарской области, Администрации г. о. Самара и Клуба Почетных Граждан Самарской области.
Кинофорум – достойное продолжение подвижнической деятельности первых самарских кинематографистов, преемственность традиций - в лучших фильмах, представленных на фестивальной площадке. Организаторы фестиваля ставят своей целью поддержку, поощрение и объединение мастеров документального кино, чьи фильмы проникнуты любовью к России, к своему народу.
В этом году в адрес фестиваля пришло более 300 работ, в конкурсную программу вошли 52 документальных картины, представленные в пяти номинациях «Здесь и сейчас», «Времена не выбирают», «Русский собор», «Чти отца твоего и матерь твою», «Камо грядеши?..». Среди них фильм об одном из самых уважаемых современных служителей церкви – митрополите Никоне, являющим собой пример истинного служения. Сразу две картины - о военном мужестве: «Битва за небо», «Летчик милостью Божией». Вдохновляет своей красотой лента «Империя балета».
Отличительной особенностью XII фестиваля стали фильмы, посвященные дружбе народов, соседствующих в одном государстве, а также теме взаимоотношения человека и природы.
Примечательно, что история картин-участников не ограничивается фестивальными показами. Вот уже два года, как в школьной программе появился «Документальный урок» - фильмы из архива фестиваля «Соль Земли» смотрят и обсуждают учащиеся Самарской области, учатся любви и мужеству, взаимопониманию, уважению, вере в добро!
В течение фестивальных дней у самарцев и гостей города есть прекрасная возможность посетить бесплатные киносеансы и увидеть лучшие образцы современного документального кино. А также встретиться с авторами фильмов, задать им свои вопросы и напрямую пообщаться с гостями - Народными и Заслуженными артистами России.
Участниками и гостями кинофестиваля будут известные кинематографисты:
• Инга Оболдина – актриса театра и кино, Заслуженная артистка России;
• Николай Досталь – кинорежиссер, Народный артист России;
• Ирина Волох – режиссёр, член Белорусского союза кинематографистов;
• Николай Волков – кинооператор, Заслуженный деятель искусств РФ (г. Санкт-Петербург)
• Дали Окропиридзе – киновед, руководитель представительства МКФ «Золотой Витязь» в Грузии, член Славянского Международного творческого объединения (Грузия);
• Александр Мясников – журналист, писатель, историк, лауреат Государственной премии Правительства РФ в области культуры, один из создателей Мультимедийного исторического парка «Россия – Моя история» (г. Москва);
Главной фестивальной площадкой традиционно станет ЦРК «Художественный»
им. Т. А. Ивановой (ул. Куйбышева, 103-105), также кинопоказы и творческие встречи продут в кинозале мультимедийного парка «Россия – Моя история» (ул. Красноармейская, 131, ТК «ГудОк»), сообщает пресс-служба облправительства.
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Комментарии
Социум
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В Самаре прием граждан будет вести Уполномоченный по правам человека в Самарской области Ольга Гальцова. Социум
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10 сентября 2019 12:28
Там же можно будет приобрести продукцию под брендом «Самарский продукт». Социум
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10 сентября 2019 11:35
Он будет в регионе 20 и 21 сентября. Социум
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10 сентября 2019 12:58
Акция пройдет в области уже в третий раз. Здравоохранение
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10 сентября 2019 12:50
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