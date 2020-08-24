Возле "Самара Арены" состоится уникальная выставка-перформанс

В залах будет представлен труд художников, фотографов, артистов балета и академического вокала.
5 сентября в самарском "Агропарке" в районе стадиона "Самара Арена" состоится открытие выставки-перформанса "Универсам" - об истинной ценности того, что не имеет цены.
На территории огромного торгового комплекса на Волжском шоссе развернется специально сооруженная выставочная площадка в 1500 кв метров - арт-пространство "торговая площадь" с фудкортом. Посетители будут подходить с корзинками к прилавкам с "товарами", обозначающими различные ценности, пробивать их на кассе, а затем проходить в определенные выставочные залы, в зависимости от того, какие "товары" они собрали в корзинку.
В залах будет представлен труд художников (выставка в зале "Чистое вдохновение"), фотографов (экспозиция о настоящих чувствах и ценностях в зале "Тот самый момент"), артистов балета (зал "Чистая грация") и академического вокала (зал "Голос сердца", в котором будут петь вокалисты). Зал "Искра жизни" стилизуют под детскую комнату, в которой будут звучать голоса ребят, отвечающих на самые важные и не очень вопросы.
Посетить необычную выставку можно будет до 21 сентября, пишет Самру.ру.
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