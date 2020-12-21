В юбилейный сезон Самарский театр оперы и балета дарит спектакль «Три маски короля»

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22 декабря Самарский академический театр оперы и балета покажет балет-притчу «Три маски короля» в качестве новогоднего подарка социально незащищенным категориям населения, работникам социальных служб, волонтерам. 470 пригласительных билетов были безвозмездно переданы в министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области.

Балет-притча «Три маски короля» Юрия Смекалова по рассказу Вячеслава Заренкова на музыку Михаила Крылова, поставленный в 2019 году, с неизменным успехом идет не только на сцене самарского театра. Спектакль был тепло принят публикой в Санкт-Петербурге и Москве, куда театр ездил с гастролями. Постановка стала лауреатом губернской премии «Самарская театральная муза» (2019) в шести номинациях.

Благотворительные показы для театра являются хорошей традицией. Так, в сентябре 90-ый театральный сезон открылся подарком работникам медицинских учреждений за их героическую борьбу с пандемией, были показаны опера Петра Чайковского «Иоланта» и балетный дивертисмент.

Надо отметить, что с начала сезона театр оперы и балета работает с соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора: 50% заполняемость зала, шахматная рассадка, масочный режим, регулярная санитарная обработка всех помещений театра.