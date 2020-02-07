В областной научной библиотеке исполнят Чайковского, Верди и Беллини

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12 февраля 2020 г. в 18.00 в отделе искусств Самарской областной универсальной научной библиотеки (пр. Ленина, 14а) состоится концерт «Классика жанра: Возвышенное и земное».В концерте классической музыки принимают участие:Виктор Дрожников (флейта) – профессор, заведующий кафедрой оркестровых инструментов Самарского государственного института культуры, заслуженный артист России, Лауреат Губернской премии в области культуры и искусства.Мариана Новикова (фортепиано) – артистка Самарской филармонии лауреат международных конкурсов.Вокал:Надежда КрупинаДиана МусинаЭвелина Каурова -выпускницы СГИК-КонсерваторииКонцертмейстер – Наталья Николаева (преподаватель СГИК)В программе – арии из опер «Евгений Онегин» П.И. Чайковского, «Лукреция Борджиа» Г. Доницетти, «Сен-Марс» Ш. Гуно, «Риголетто» Дж. Верди, «Норма» В. Беллини, а также романсы французской и русской классики.К концерту «Классика жанра: Возвышенное и земное» будет подготовлена тематическая выставка изданий в рамках проекта «Музыка в библиотеке». Среди экспонатов можно будет увидеть издания об истории возникновения классической музыки и этапах ее эволюции, о музыкальных инструментах, выставка познакомит с творческими биографиями русских и зарубежных композиторов, а также с нотными изданиями классических произведений.Концерт «Классика жанра: Возвышенное и земное» организуется в партнерстве с Самарской филармонией и Самарским государственным институтом культуры.Вход свободный.6+