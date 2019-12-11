В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета "Наяда и рыбак": ФОТО

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В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьерному показу одноактного балета«Наяда и рыбак», который состоится 20 и 21 декабря. В этой постановке на подмостки впервые начнет возвращаться сценическая машинерия, которой восхищались зрители 19 века. Журналисты посетили художественно-декорационный и бутафорский цеха театра и посмотрели, как идет работа над оформлением будущего спектакля.Сейчас красочные декорации, которые воссоздадут море и берег Италии, готовы уже на 90% - мягкие выполнены все, жесткие в процессе доделки.Большой зал, на полу расстелено огромное полотно, на котором настоящий лес - переплетение стволов и веток, зелень листьев - вот что увидели гости в художественно-декорационном цехе. Площадь полотна 18 на 11 метров, под размер сцены. На задник в целом уходит около трех недель. Над рисунками трудятся пятеро мастеров. Для получения полной картины художники поднимаются посмотреть на свое полотно с галереи.О работе рассказала, художник-декоратор высшей категории:"В спектакле будут четыре арки и задник, они чуть отличаются друг от друга, чтобы создать глубину, иллюзию леса. Сперва растягивают полотно и смачивают, эскиз переносят по метровым разметкам. Затем идет нанесение краски. В среднем на один задник сцены уходит не меньше 20 ведер краски. Важнее при работе всего чувствовать эскиз. Если ты его чувствуешь, все идет легко. Этот задник очень живописный, настоящая картина, было приятно его писать. Я думаю, он и зрителей очень порадует".Также в балете появится двухметровая статуя Мадонны. Как идет процесс ее изготовления, поделился художник-бутафор"Статуя является в спектакле покровительницей края, где происходит действие. Скульптура сделана из пенопласта, сверху слой папье-маше и роспись. Я вырезал ее за две недели, а расписываем ее совместно с другими художниками. Сейчас статуя готова, остались небольшие доделки".Еще одна главная декорация, над которой сейчас идет работа – большая ракушка. Размер ее почти два метра, ракушка будет ставиться на каретку и выезжать на сцену, а между створок разместится балерина.Отметим, что историю о любви обитательницы морского царства к простому итальянскому рыбаку танцуют уже более 170 лет:В Самару этот редкий балет приходит также в виде сюиты, состоящей изчетырех картин. Балетмейстер-постановщик Юрий Бурлака создал своюредакцию оригинального либретто Уильяма Грива и Жюля Перро и хореографииАлександра Ширяева. Также его авторству принадлежит новая музыкальнаядраматургия.Фото: Дильдина Светлана