В Самарской областной универсальной научной библиотеке познакомят с поэзией и танцами Шри-Ланки

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29 августа в 18:00 читателей и гостей Самарской областной универсальной научной библиотеки (пр. Ленина, 14А) приглашают отправиться в интерактивное литературное путешествие по Шри-Ланке.«Путешественников» ждут национальные музыка и танцы, стихи Ваттаве Хими, Тотагамуве Шри Рахулы Хими и других ланкийских поэтов. Читатели и гости библиотеки услышат песни на стихи Сикеема Махинды, а также народную песню «Наразееха Гата». А танец «Ударата» исполнят, как и полагается, в национальном свадебном костюме.На вечере, посвященном ланкийскому искусству, выступят студентки Самарского университета из Шри-Ланки: Киримамуни Супуни Кавеендя, Харанкахаве Араччиге Тисуни Румеша, Белгодагедара Анджали Виндя Самарасингхе. Ланкийцы и сотрудники Центра поддержки и развития чтения СОУНБ расскажут о культуре и литературе Шри-Ланки. Гостям будут представлены произведения на сингальском (официальный язык Шри-Ланки) и их переводы на русский.Завершит литературное путешествие небольшой мастер-класс по сингальской письменности.Партнером в проведении интерактивного литературного путешествия по Шри-Ланке является Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева.Вход свободный.12+

Фото: pixabay.com