В Самаре состоится премьера «Оперы о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем»
10 февраля 2020 10:38
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В Самарском академическом театре оперы и балета премьера: на Малой сцене будет поставлена «Опера о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем». Первый показ – 5 марта, второй – 24 марта.
Название звучит знакомо? Ну конечно: «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» написал самый остроумный из русских классиков – Николай Васильевич Гоголь еще в 1834 году.
А в 1973 году обстоятельное повествование о тяжбе двух малороссийских помещиков вокруг пустяковой ссоры сконцентрировал в короткую одноактную оперу молодой петербургский композитор Геннадий Банщиков (р. 1943). Главной темой оперы Геннадий Банщиков сделал знаменитую песню «Дивлюсь я на небо та й думку гадаю…» на стихи Михаила Петренко и музыку Людмилы Александровой, одной из первых женщин-композиторов в Российской империи.
Премьера состоялась 4 августа 1973 года в Мариинском театре.
Свою оперу Банщиков посвятил композитору Рихарду Штраусу, и сложность оркестровки этой камерной вещи в самом деле не уступает изощренности партитур Штрауса и Вагнера. Это оркестровое богатство и пафос нужны с одной целью – показать, в полном соответствии с духом гоголевской сатиры, какими масштабными могут быть для людей самые мелочные их страсти.
В «Опере о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» всего два персонажа – соответственно, тенор (партию готовят Дмитрий Крыжский и Анатолий Невдах) и бас (партию готовят Андрей Антонов, Степан Волков и Георгий Шагалов).
Режиссер-постановщик спектакля – Оксана Штанина. Музыкальный руководитель, дирижер-постановщик – художественный руководитель театра Евгений Хохлов. Художник-постановщик – Александр Пырялин. Художник по свету – Эмиль Авраменко.
«Опера о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» станет частью вечера одноактных опер, в другом отделении которого будет идти опера Сергея Кортеса «Медведь».
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