В Самаре пройдут концерты Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева

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17 августа в Самарском академическом театре оперы и балета состоится два концерта в рамках тура Валерия Гергиева и Симфонического оркестра Мариинского театра по маршруту Московского Пасхального фестиваля. Традиционно один из концертов благотворительный, он станет подарком медицинским работникам региона в благодарность за неоценимый вклад в борьбе с коронавирусной инфекцией.Коллектив под руководством маэстро Валерия Гергиева часто выступает в Самаре, с неизменным успехом представляя публике масштабные симфонические произведения и фрагменты опер «золотого фонда» мировой классической музыки в исполнении блистательных мировых инструменталистов и ведущих солистов Мариинского театра.2020 год в России объявлен Годом памяти и славы в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. В память о подвигах русских воинов Валерий Гергиев и Симфонический оркестр Мариинского театра готовят для слушателей особенные программы.В ходе Великой Отечественной войны Куйбышев (ныне — Самара) стал второй столицей страны, разместив правительство и иностранные посольства. Особенное политическое и стратегическое значение город приобрёл в 1941 году, когда накануне исторической битвы за Москву в Куйбышев были эвакуированы правительственные органы и часть военных управлений. Также Самара приняла большое количество фабрик и предприятий из городов вместе с их рабочими.Указом Президента Российской Федерации от 2 июля 2020 городу было присвоено почетное звание «Город трудовой доблести», увековечившее подвиг тружеников тыла во время Великой Отечественной войны.Напомним, что 9 августа 2020 года Валерий Гергиев и Симфонический оркестр Мариинского театра отправились в концертный тур по городам маршрута Московского Пасхального фестиваля в год празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Музыканты уже посетили Тверь, Москву, Великий Новгород, Тихвин, село Спасское-Лутовиново Орловской области, посёлок Поныри Курской области и Воронеж. Тур продлится до 20 августа. Особое внимание будет уделено городам-героям и городам воинской славы.