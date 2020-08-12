168

13 и 14 августа в Самаре пройдет фотовыставка, героями которой стали питомцы приюта для животных «Участие». Авторы этих трогательных портретов – фотолюбители Антон Уваров и Ася Майстровская.Цель фотовыставки – напомнить о проблеме ответственного отношения к животным и о необходимости принимать активное участие в их судьбе.13 августа выставка пройдет в Струковском парке, а 14 августа – переедет в парк имени Ю. Гагарина, чтобы как можно больше людей узнали о проблемах приюта. Многие не знают, что в «Участии» можно бесплатно взять кошку или собаку, активисты «ЦПГИ» объяснят, как это сделать.6+