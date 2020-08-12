В Самаре пройдет Международный фестиваль искусств «Шостакович. Самарское время. DSCH»

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В Самаре с 12 по 25 сентября 2020 года пройдет Международный фестиваль искусств «Шостакович. Самарское время. DSCH».Выбор титульной фигуры фестиваля неслучаен. Имя Дмитрия Дмитриевича Шостаковича – величайшего художника ХХ века, неразрывно связано с Самарской областью.Фестиваль логично вписывается в перечень мероприятий 2020 года, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, объединяя события культурной жизни современной Самары и Куйбышева времен «запасной столицы» СССР, где в эвакуации жил и работал Шостакович.Проект призван стать резонансным событием, символизирующим начало новой активной культурной жизни после длительного периода изоляции в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.