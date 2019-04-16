В Самаре отметят Межнациональный областной праздник Навруз

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21 апреля 2019 года в 15.00 в ДК им. В.Я.Литвинова (г. Самара, пр. Кирова, 145) состоится Межнациональный областной праздник Навруз.Навруз в переводе с фарси означает "новый день" это праздник весеннего равноденствия и начала нового года у персоязычных и некоторых тюркоязычных народов.В Самарской области Навруз празднуют более 25 лет. Особенность проводимого в этом году областного межнационального праздника в том, что его организаторами совместно выступили национально-культурные объединения таджиков, азербайджанцев, узбеков, туркмен и киргизов. Мероприятие проходит при поддержке Администрации Губернатора Самарской области, Администрации г.о. Самара и ГКУ СО «Дом дружбы народов».Такая совместная работа, сотрудничество и сотворчество отражают общечеловеческие ценности праздника Навруз и его объединяющее значение. Этот смысл определяет и праздничную программу.Театрализованное действие «Навруз собирает друзей» продемонстрирует историю праздника и его особенности у разных народов. Гости праздника увидят яркое, завораживающее действо, ощутят его тысячелетнюю энергетику. Будут воссозданы игры и гадания, обряд «Испанд» (церемония омовения и окуривания жилища) и традиционный обмен дарами.В праздничной программе - выставки национально-культурных организаций Самарской области («национальные дома»), интерактивные площадки, дегустация блюд национальной кухни, показательные спортивные турниры, выступления ярких национальных творческих коллективов, в том числе из ближнего зарубежья.Будет организована фотосессия в антураже «национальных домов» и в традиционных костюмах.Праздник Навруз является одним из самых древних на земле. Уходя своими корнями в традиции древних земледельцев Ближнего Востока и Центральной Азии, он стал неотъемлемой частью культуры многих народов. В Самарской области, как и по всей России, его традиционно отмечают татары, казахи, киргизы, таджики, узбеки, туркмены, азербайджанцы и другие народы.В сентябре 2009 года Навруз был включен в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО, а в конце февраля 2010 года 64-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН объявила 21 марта Международным днем Навруза. Навруз объявлен государственным праздником в Казахстане, Таджикистане, Узбекистане, Азербайджане, Туркменистане, Киргизии, Иране, Албании, Афганистане, Грузии, Индии, Турции, Македонии, в иракском Курдистане.3+