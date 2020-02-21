В Самаре открылась международная художественная выставка «Поле действия»
21 февраля 2020 11:41
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Вечером 19 февраля 2020 года в галерее «Новое пространство» Самарской областной универсальной научной библиотеки открылась международная художественная выставка «Поле действия».
«Это первый совместный проект, который связан с нашим новым партнером – Средневолжским филиалом ГЦСИ в составе Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина. Как вы знаете, в прошлом году губернатор Самарской области Дмитрий Игоревич Азаров подписал соглашение с музеем им А.С.Пушкина. Совместная работа, результаты которой вы сегодня увидите, происходит в русле этих договоренностей, – рассказала посетителям вернисажа зам. директора по науке Наталья Малкова. – Здесь скоро откроются Лаборатория семиотики “Знак запроса” и Сайнс-арт-лаборатория “Пятая сторона квадрата”, а также будет сменяемая экспозиция из фондов нашего отдела искусств. Я надеюсь, друзья, что вы оцените такую перезагрузку работы галереи положительно».
На выставке представлены живопись, графика, видео и объекты художников из разных стран, с творчеством которых самарские зрители уже знакомились благодаря таким успешным проектам как «Ширяевская биеннале», «Экология восприятия», «ВолгаНоль», «Открытые пространства», «Сквозь форму» и другие. Можно увидеть работы признанных классиков современного искусства, среди которых Владимир Немухин (Россия-Германия), группа «AES» (Россия-Америка), Франциско Инфанте (Россия), Густав Хелберг (Швеция), Светланы Хегер, (Швеция), Валерия Айзенберга (Россия-США). Известный штутгартский художник Ханс Михаэль Руппрехтер, ученик и сподвижник самого Йозефа Бойса, вместе Нелей и Романом Коржовыми стоял у истоков Ширяевской биеннале. В «Новом пространстве» сейчас экспонируется его арт-видео Руппрехтера «Strangers», 20 век.
Для большинства гостей вечера не нужно было представлять творческий тандем художников и кураторов международных проектов в России и за рубежом Нелю и Романа Коржовых.
«Дорогие друзья и зрители! Вы составляете именно то поле действия, о котором идет речь на выставке. Конечно, это поле действия искусства, и мы с Романом взяли смелость показать вам период, начавшийся в прошлом тысячелетии – это очень любопытная четверть века, – говорит руководитель галереи «Новое пространство» Неля Коржова. – В Самару приезжали друзья – художники – обменивались идеями, картинами, дарили друг другу видео. Из живого общения складывались проекты, которые перерастали в традиции, к примеру, в старейшую в стране Ширяевскую биеннале. Здесь, в галерее, представлена программная для этой выставки работа Рустама Хальфина «Из-за холста» (1994 г). Замечательный художник из Казахстана занимался беспредметной живописью – для меня это одно из самых сложных искусств, о котором всегда могут сказать: я не понимаю…».
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