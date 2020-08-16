Стало известно,как примерно будет выглядеть обновленное здание драмтеатра в Самаре

Главный архитектор проекта реконструкции самарского театра драмы Дмитрий Орлов опубликовал в своих соцсетях эскиз главного фасада здания после реконструкции.
— Графика из эскизного проекта реставрации. Окончательный вид архитектурных деталей может уточняться в процессе реставрационных работ в сторону соответствия исторической подлинности. Здесь уже много несоответствий, картинка довольно старая. Мы будем чрезвычайно рады любой дополнительной информации, историческая память не только в архивах. Огромная просьба, если у кого-то есть фотографии, рисунки, картины — любые изображения здания любого периода его жизни, пришлите нам сканы. Можно любые — некачественные, семейные, где виден только уголочек — какие угодно, — написал Дмитрий Орлов.
Дмитрий Орлов — главный архитектор компании «Волгатрансстрой-проект» («ВТС»). Одними из известных его проектов являются монумент «Гордость, честь и слава Самарской области» и комплекс фонтанов у площади Славы. Также он разработал проект нового Дворца спорта на Молодогвардейской и нового речного вокзала.
Реконструкцию театра драмы планируют начать в 2021–2022 годах. На время большого ремонта труппа должна будет переехать в другое здание, пишет 63.ру
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А «теремку» на площади Чапаева хотят придать вид, максимально приближенный к историческому, обновив краски и восстановив утраченные элементы на здании.
Также планируется построить еще одну, малую, сцену для театра. Предположительно, ее расположат под землей.
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