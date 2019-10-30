Самарцы привезли первое место с международного конкурса в Москве

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Детская образцовая театральная студия «Дорога добра» заняла первое место на XXV Международном конкурсе детского и юношеского творчества «Роза ветров». Они показали мюзикл самарских авторов «Тайна Серого замка, или каникулы с привидениями», который также является финалистом окружного фестиваля «Театральное Приволжье», сообщает пресс-служба облправительства.С 25 по 29 октября в Москве проводился финал XXV Международного конкурса детского и юношеского творчества «Роза ветров». Для того, чтобы принять в нем участие, коллектив должен был стать победителем или лауреатом отборочных этапов. Театральная студия «Дорога добра» в этом года победила на 6 конкурсах, что позволило ей принять участие в финале в Москве.Самарские актеры показали мюзикл «Тайна Серого замка, или каникулы с привидениями», который был написан специально для студии «Дорога Добра». Автором либретто стала режиссер студии Наталья Беляева, а музыку написал молодой самарский композитор Иван Пилюкшин.Вместе с самарским театром в финале участвовали 80 театров из 49 городов. Оценивали конкурсантов профессиональные хореографы, вокалисты, артисты «Мюзик-Холла», музыкальные продюсеры. Особенно заинтересовался самарцами Девоти Карло, Президент культурно-молодежной ассоциации OK CLUB из Италии.«В финале было очень серьезное сражение, но мы не подкачали, приехали с хорошими трофеями, лауреаты первой степени – это мы. Нас очень похвалили и отметили. Нами заинтересовались итальянские партнеры. Работа на этом конкурсе была выполнена блестяще, как сказали члены жюри», - рассказала Наталья Беляева, режиссер коллектива.Впереди юным артистам предстоит участие в финале окружного фестиваля «Театральное Приволжье», где они будут представлять Самарскую область в номинации «Школьные театры». Победителей будут определять народным голосованием уже в ноябре. «Все, что мы могли, мы уже сделали. Мы сами посмотрели все спектакли и выделили для себя коллективы, которые достойны высшей награды. Но теперь слово за зрителями», - отметила Наталья Беляева.