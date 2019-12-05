Самарцев приглашают провести вечер в стиле "Blues and rock-n-roll"

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08 декабря в 18.00 в рамках реализации общественного проекта «Культурное сердце России», созданного по инициативе губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, состоится концертная программа «Blues and rock-n-roll. Золотые хиты 60-70х».Мероприятие пройдет в молодежном концертно-театральном комплексе «Дирижабль» Самарского государственного института культуры (ул. Куйбышева, 104). Инициаторами создания «Дирижабля» выступили губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и депутат Государственной думы РФ Александр Хинштейн.На сцене – группа «Steam Brothers» исполнит песни, написанные преимущественно в 40-70-х годах XX века, а также авторский материал. Рок-группа «Dрова» исполнит блюзовые стандарты и хиты блюз-рок и соул исполнителей 60-70-х годов в собственной интерпретации. Завершит концертную программу акустическая кавер-группа «River bend», исполняющая англоязычные хиты 60-70-х годов.Вход свободный.12+