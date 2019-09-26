Самарцев приглашают на лекцию и мастер-класс с французским актером и педагогом Фредериком Телье
26 сентября 2019 09:11
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Мероприятия организованы в рамках V Международного фестиваля «Французская осень».
В школе мимов Жака Лекока учились Пьер Ришар, Кристоф Марталер, Уильям Кентридж, Ариана Мнушкина, Режис Обадиа, Ясмина Реза и еще несколько сотен актеров, режиссеров, сценографов, чьи имена уже вписаны в новейшую театральную историю. Однако в России школа Лекока — глава, исключенная из учебников.
Альянс Франсез Самара при поддержке Французского института в России в сотрудничестве с Центром профессионального образования Самарской области предлагают восполнить данный пробел. В рамках фестиваля «Французская осень» и Года театра для самарцев, интересующихся театральным искусством, будут организованы лекция-встреча на тему "Школа Жака Лекока и реновация французского театра", а также мастер-класс французского драматурга и педагога, выпускника Международной театральной школы Жака Лекока Фредерика Телье.
Система подготовки актера, разработанная Жаком Лекоком, направлена на то, чтобы на занятиях студенты открывали собственные телесные возможности, вызывающие в них доверие, чувство уверенности, индивидуальный взгляд на движения своего тела в различных пространствах. Главной отличительной особенностью обучения является использование нейтральной маски. Суть этого подхода состоит в том, что, спрятавшись за маской, тело освобождается. Нейтральная маска не скрывает, а наоборот раскрывает истинные намерения. Она позволяет закрыть лицо, чтобы прекратить постоянную «игру лицом» и заставить актеров активизировать работу тела.
«Я никто, я нейтральная точка, через которую вам нужно пройти, чтобы лучше артикулировать собственную театральность. Я здесь, только чтобы ставить препятствия на вашем пути, чтобы вы могли их обходить» - так говорит Саймон МакБерни об изобретении Лекока.
Лекция-встреча Фредерика Телье, посвященная школе Лекока, пройдет 4 октября в 10.00 в Самарском областном училище культуры и искусств (пр. Масленникова, 26). Для участия в лекции-встрече необходима регистрация по тел. 270 85 13.
Фредерик Телье также проведет в Самаре 1,5-дневный мастер-класс по актерскому мастерству на базе Центра Профессионального образования Самарской области. В мастер-классе примут участие Арт-студия «Комиксы», а также учащиеся старших классов школ Самары и студенты, которые занимаются театром.
Мероприятия организованы в рамках V Международного фестиваля «Французская осень» при поддержке Посольства Франции в РФ и Французского института в России. Партнер фестиваля – отель «Ибис» и гостиница «Волга». Информационный партнер – мультимедиа проект СМР.Собака.RU.
В школе мимов Жака Лекока учились Пьер Ришар, Кристоф Марталер, Уильям Кентридж, Ариана Мнушкина, Режис Обадиа, Ясмина Реза и еще несколько сотен актеров, режиссеров, сценографов, чьи имена уже вписаны в новейшую театральную историю. Однако в России школа Лекока — глава, исключенная из учебников.
Альянс Франсез Самара при поддержке Французского института в России в сотрудничестве с Центром профессионального образования Самарской области предлагают восполнить данный пробел. В рамках фестиваля «Французская осень» и Года театра для самарцев, интересующихся театральным искусством, будут организованы лекция-встреча на тему "Школа Жака Лекока и реновация французского театра", а также мастер-класс французского драматурга и педагога, выпускника Международной театральной школы Жака Лекока Фредерика Телье.
Система подготовки актера, разработанная Жаком Лекоком, направлена на то, чтобы на занятиях студенты открывали собственные телесные возможности, вызывающие в них доверие, чувство уверенности, индивидуальный взгляд на движения своего тела в различных пространствах. Главной отличительной особенностью обучения является использование нейтральной маски. Суть этого подхода состоит в том, что, спрятавшись за маской, тело освобождается. Нейтральная маска не скрывает, а наоборот раскрывает истинные намерения. Она позволяет закрыть лицо, чтобы прекратить постоянную «игру лицом» и заставить актеров активизировать работу тела.
«Я никто, я нейтральная точка, через которую вам нужно пройти, чтобы лучше артикулировать собственную театральность. Я здесь, только чтобы ставить препятствия на вашем пути, чтобы вы могли их обходить» - так говорит Саймон МакБерни об изобретении Лекока.
Лекция-встреча Фредерика Телье, посвященная школе Лекока, пройдет 4 октября в 10.00 в Самарском областном училище культуры и искусств (пр. Масленникова, 26). Для участия в лекции-встрече необходима регистрация по тел. 270 85 13.
Фредерик Телье также проведет в Самаре 1,5-дневный мастер-класс по актерскому мастерству на базе Центра Профессионального образования Самарской области. В мастер-классе примут участие Арт-студия «Комиксы», а также учащиеся старших классов школ Самары и студенты, которые занимаются театром.
Мероприятия организованы в рамках V Международного фестиваля «Французская осень» при поддержке Посольства Франции в РФ и Французского института в России. Партнер фестиваля – отель «Ибис» и гостиница «Волга». Информационный партнер – мультимедиа проект СМР.Собака.RU.
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