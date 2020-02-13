Самарцев приглашают на «День всех влюбленных» в зоопарк

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Самарцев приглашают на мероприятие, посвященное семейным отношениям в мире животных – «День всех влюбленных». Не только люди, но и животные могут испытывать друг к другу нежные чувства и красиво ухаживать. В определенный период, чаще всего весной, можно понаблюдать за тем, как птицы поют песни своим подругам, как танцуют журавли и играют лисицы, привлекая внимание партнера. Даже насекомые дарят «подарки» своим дамам, чтобы произвести хорошее впечатление. Посетителям зоопарка расскажут об особенностях поведения животных в период образования семьи и воспитания потомства. Будут подведены итоги конкурса на самую лучшую пару животных Самарского зоопарка. В этом году в конкурсе приняли участие 40 пар.Победителей угостят их любимым лакомством. Гости зоопарка смогут принять участие в конкурсах и викторинах о животных, посетить мастер-класс по изготовлению открыток «Зверинки-валентинки» и пообщаться с прирученными питомцами.Голосуйте Вконтакте. Голосование закончится 14 февраля в 9.00.https://vk.com/samarazoo?w=poll-8385145_361971153https://vk.com/samarazoo?w=poll-8385145_361971571https://vk.com/samarazoo?w=poll-8385145_361972052https://vk.com/samarazoo?w=poll-8385145_3619722310+