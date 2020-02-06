Самарское «Агентство социокультурных технологий» стало лауреатом Всероссийского конкурса национально-культурных проектов

135

Самарское «Агентство социокультурных технологий» завоевало диплом I степени на Всероссийском конкурсе актуальных национально-культурных проектов «Россия: этнический комфорт».Агентство победило в номинации «Проекты, направленные на формирование единого гражданского общества и культурного пространства» за подготовку и реализацию проекта «III Межрегиональный фестиваль-конкурс театрализованных и обрядовых действ «Злат венец».Отметим, что конкурс проводился при поддержке Комиссии по вопросам сохранения и развития культурного и языкового многообразия народов России Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям. Одна из главных задач конкурса – совершенствование информационно-аналитической и учебно-методической деятельности в сфере сохранения и развития национальных культур, формирование единого культурного и информационного пространства, а также тиражирование успешных практик и форм культурно-досуговой деятельности.Всего на конкурс «Россия: этнический комфорт» поступило более 200 проектов из 63 регионов страны.Проекты, победившие в конкурсе, вошли в сборник лучших национальных культурных проектов России, изданный Государственным Российским Домом народного творчества имени В.Д. Поленова (г. Москва), сообщает пресс-служба облправительства.