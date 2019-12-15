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Новости /  Общество /  Культура  

Самарские евреи отметят Хануку

15 декабря 2019 11:42
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Самарские евреи отметят Хануку
Гостей ждет праздничный концерт.

Евреи всего мира в середине декабря, а по еврейскому календарю 25 кислева, начинают традиционно отмечать праздник Ханука. Это светлый и чудесный праздник, знаменующий победу малых и слабых над сильными и многочисленными. Праздник был установлен во II веке до н. э. в память об освобождении и очищении Храма в Иерусалиме от захвативших и разграбивших его эллинистов.
Евреи во всем мире в течение восьми дней каждый вечер зажигают светильники-ханукии, напоминающие менору, кушают угощения, приготовленные с большим количеством масла: сладкие пончики – суфганиёт, картофельные оладья – латкес, а дети играют в особый волчок – дрейдл.

Самарская еврейская община также устраивает праздничный концерт для взрослых и детей 22 декабря в 15:00 в ДКЖ им. Пушкина, а кроме того приглашает всех, кому интересно посмотреть на красивый обычай зажигания ханукального светильника. Главный раввин Самары и самарской области Шломо Дайч зажжет там большую центральную ханукию. Гости будут веселиться под еврейскую музыку, танцевать и радоваться, кушать сладкие пончики и дарить свет всем людям вокруг! 
Также в этом году состоится традиционное зажигание центральной меноры на пересечении ул.Ленинградская и ул.Чапаевская.
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